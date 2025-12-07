Сына Трампа возмутили суперкары с украинскими номерами в Монако
Половина суперкаров в Монако ездит с украинскими номерами. Такое заявление 7 декабря сделал сын президента США Дональд Трамп-младший на форуме в Дохе.
По его словам, которые приводит РИА Новости, он лично наблюдал это летом 2025 года, когда отдыхал в стране вместе со своей девушкой Беттиной.
«В обычный день 50% суперкаров — Bugatti, Ferrari, вот это все — были с украинскими номерами. Мы действительно думаем, что все это было заработано на Украине?» — поинтересовался Трамп-младший.Он также отметил, что Украина не является богатой страной, напомнив, что 20 лет назад там подобного изобилия не было. Бизнесмен связал это с коррупцией, обратив внимание на то, что высокопоставленных чиновников часто обвиняют в хищении сотен миллионов долларов.