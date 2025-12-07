Сына Трампа возмутили суперкары с украинскими номерами в Монако

07 декабря 2025, 16:11

Сын Трампа: в Монако половина суперкаров ездит с украинскими номерами

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Половина суперкаров в Монако ездит с украинскими номерами. Такое заявление 7 декабря сделал сын президента США Дональд Трамп-младший на форуме в Дохе.





По его словам, которые приводит РИА Новости, он лично наблюдал это летом 2025 года, когда отдыхал в стране вместе со своей девушкой Беттиной.

«В обычный день 50% суперкаров — Bugatti, Ferrari, вот это все — были с украинскими номерами. Мы действительно думаем, что все это было заработано на Украине?» — поинтересовался Трамп-младший.