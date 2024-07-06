Президент Грузии обвинила правительство в отмене совместных военных учений с США

Фото: сайт президента Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила правительство своей страны в отмене совместных военных учений с США. Об этом политик сообщила журналистам. По ее мнению, грузинское руководство не может разобраться, где друзья, а где враги.
По словам Зурабишвили, отмена военных учений «Достойный партнер» наносит ущерб Грузии, который сопоставим с последствиями от недавнего принятия в стране закона об иноагентах.
Ранее сообщалось, что США перенесли на неопределенный срок совместные военные учения с Грузией. Пентагон пояснил, что поводом для этого стали «ложные обвинения» от грузинского правительства, в которых Тбилиси якобы обвинил США и Запад в давлении, чтобы открыть второй фронт против России, а также в попытках путча против правящей партии.
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«Это ущерб нашему стратегическому партнерству с США, угроза нашей обороноспособности и всему, благодаря чему по сей день строилась наша армия», – заявила глава государства.
Ранее сообщалось, что США перенесли на неопределенный срок совместные военные учения с Грузией. Пентагон пояснил, что поводом для этого стали «ложные обвинения» от грузинского правительства, в которых Тбилиси якобы обвинил США и Запад в давлении, чтобы открыть второй фронт против России, а также в попытках путча против правящей партии.
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Данил Пономарев