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Президент Грузии обвинила правительство в отмене совместных военных учений с США

06 июля 2024, 16:58
Фото: сайт президента Грузии Саломе Зурабишвили

Фото: сайт президента Грузии Саломе Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила правительство своей страны в отмене совместных военных учений с США. Об этом политик сообщила журналистам. По ее мнению, грузинское руководство не может разобраться, где друзья, а где враги.
По словам Зурабишвили, отмена военных учений «Достойный партнер» наносит ущерб Грузии, который сопоставим с последствиями от недавнего принятия в стране закона об иноагентах.

«Это ущерб нашему стратегическому партнерству с США, угроза нашей обороноспособности и всему, благодаря чему по сей день строилась наша армия», – заявила глава государства.


Ранее сообщалось, что США перенесли на неопределенный срок совместные военные учения с Грузией. Пентагон пояснил, что поводом для этого стали «ложные обвинения» от грузинского правительства, в которых Тбилиси якобы обвинил США и Запад в давлении, чтобы открыть второй фронт против России, а также в попытках путча против правящей партии.

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Нейтральный статус не помешает: В Молдавии высказались о партнёрстве с НАТО
06 июля 2024, 15:52

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Нейтральный статус Молдавии не помешает ей быть партнёром НАТО, с таким заявлением выступил вице-премьер, министр иностранных дел республики Михай Попшой.
«Евросоюз остается блоком углубленного экономического сотрудничества, в то время как НАТО - военно-политический блок. Молдавия, как нейтральное государство, не может вступить в Альянс», — приводит цитату Попшоя РИА Новости.

При этом политик напомнил, что Молдавия сотрудничает с Североатлантическим альянсом на протяжении 30 лет и будет продолжать развивать партнёрские отношения с НАТО в дальнейшем.

По мнению Попшоя, альянс всегда уважал нейтралитет Молдавии.

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Под Киевом откроют 397 «пунктов несокрушимости» в связи с ситуацией со светом
06 июля 2024, 15:52

Фото: istockphoto/TebNad

Из-за ситуации с электроэнергией в Киевской области откроется еще 397 так называемых «пунктов несокрушимости». Об этом украинскому агентству УНН сообщил руководитель областной военной администрации Руслан Кравченко.
По словам чиновника, он дал соответствующее распоряжение руководству областных общин и районов. Согласно его информации, уже работают 225 пунктов.

«Ситуация с энергообеспечением сложная. И должны сделать все, чтобы люди имели возможность подзарядить свои мобильные телефоны, гаджеты, вызвать экстренные службы в случае необходимости», — сказал Кравченко.

По заявлению исполнительного директора ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослава Павлюка, каждое домохозяйство в республике должно приобрести приборы на сумму до трех-четырех тысяч долларов, чтобы обеспечить себя электроэнергией. Павлюк объяснил это недоплатой потребителями за электричество в прошлые года.

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#украина
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#электричество
#новости
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«Хороший вопрос»: что сказал Маск о президенте США
Маск: в Соединенных Штатах уже давно нет настоящего президента
06 июля 2024, 15:29

Фото: istockphoto/Jon Rehg

В Соединенных Штатах уже давно нет настоящего президента. Такое заявление сделал американский бизнесмен Илон Маск в социальных сетях. Так предприниматель среагировал на материал издания The New York Times под названием «Нужен ли США президент?».
«Хороший вопрос, поскольку очевидно, что у нас его давно нет», — написал Маск.

Обозреватели отметили, что вера в готовность нынешнего лидера Джо Байдена продолжать руководить страной рассеивается наподобие тумана. По утверждению некоторых защитников текущего главы Белого дома, согласно статье, страной руководит не один человек, а целая президентская команда.

По мнению американских СМИ, Байден потерпел фиаско в первые дебаты со своим оппонентом Дональдом Трампом, состоявшиеся в Атланте в ночь на 28 июня.

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#мир
#сша
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#выборы
#илон маск
#новости
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Силовики изъяли оружие с патронами у пытавшихся захватить власть в Кыргызстане
06 июля 2024, 14:53

Фото: istockphoto/HStocks

Оружие в количестве 70 единиц с 255 тысячами боеприпасов изъяли силовики Кыргызстана у членов банды, планировавшей госпереворот в республике. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета нацбезопасности Киргизии.
«Кроме того, при обыске были обнаружены личные документы ряда граждан, в том числе военный билет, принадлежащий депутату Жогорку Кенеша (республиканского парламента. — Прим. ред.) Кыргызстана Марлену Маматалиеву», — прокомментировали в ведомстве.

Также у преступников найдены 200 комплектов формы МВД, более 30 бронежилетов, самодельные бомбы, экстремистская литература и два дрона.

Накануне республиканские силовики сообщили о предотвращении захвата власти в республике. В частности, пять человек собирались устроить беспорядки, а потом ликвидировать их участников.

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#мир
#киргизия
#криминал
#новости
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Орбан рассказал о переговорах с Путиным
Орбан назвал Путина рациональным и продуманным человеком
06 июля 2024, 14:50

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент РФ Владимир Путин является очень рациональным и разумным политиком, а также он демонстрирует высочайший уровень ведения переговоров. Об этом сообщает Die Weltwoche.
Венгерский политик также отметил сдержанность, пунктуальность и подготовленность главы российского государства. Орбан подчеркнул, что в 2009 году он и Путин договорились, что их сотрудничество будет базироваться на взаимном уважении.

Премьер добавил, что они оба до сих пор придерживаются данного принципа.

Напомним, днём 5 июля самолёт венгерского премьер-министра Виктора Орбана приземлился в московском аэропорту Внуково. Он прибыл в российскую столицу, чтобы провести переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным. Ранее Орбан заявлял, что его визит в РФ — это следующий шаг для продолжения «мирной миссии».

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#сотрудничество
#путин
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#переговоры
#венгрия
#виктор орбан
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Турция выступила за создание платформы мира для завершения конфликта на Украине
06 июля 2024, 14:14

Фото: istockphoto/9parusnikov

Турция считает необходимым создать платформу мира для урегулирования и завершения конфликта на Украине. Об этом сообщил глава МИД Хакан Фидан на заседании совета Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств в Шуше. Он заявил, что в эту платформу должны быть широко вовлечены разные страны.
По словам Фидана, конфликт на Украине, который идет уже третий год, стал похож на прокси-войну, где в данный момент Москва и Киев используют широкое вооружение и демонстрируют более агрессивное поведение.

«Будучи Турцией, мы выступаем за широкое распространение инициатив по установлению мира, создание платформы мира с широкой вовлеченностью стран и дипломатии. Будучи странами, которые затронул этот конфликт, мы должны выступать с единых позиций», – отметил глава МИД Турции.
Ранее сообщалось, что Болгария на саммите НАТО выступит за начало мирных переговоров между Россией и Украиной. Указывалось, что и.о. премьера страны Димитар Главчев рассчитывает на диалог между Москвой и Киевом.

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Выяснилось, как выборы во Франции отразятся на Киеве
Франция ограничит помощь для Киева при победе «Национального объединения»
06 июля 2024, 13:40

Фото: istockphoto/SimonLukas

Помощь киевскому режиму ограничит Франция при победе на выборах «Национального объединения». Об этом журналистам CNN заявила лидер партии Марин Ле Пен. Она подчеркнула, что новый руководитель правительства не даст отправить войска в зону боевых действий.
«Если Эммануэль Макрон (президент Франции) захочет направить войска на Украину, а премьер-министр будет против этого, то войска туда отправлены не будут», — сказала Ле Пен.

Второй тур выборов, определяющий политику Парижа, состоится уже завтра, 7 июля. После первого тура предвыборной гонки, где победила партия Ле Пен, в стране прошли протесты. Макронисты набрали 20,76% голосов избирателей, замкнув тройку лидеров.

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#мир
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#выборы
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Путин поздравил нового президента Ирана Пезешкиана с победой на выборах
06 июля 2024, 13:22

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Поздравительную телеграмму новому президенту Ирана Масуду Пезешкиану отправил российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля. Глава государства пожелал своему иранскому коллеге благополучия, а также крепкого здоровья. Президент РФ добавил, что отношения между государствами «носят дружественный, добрососедский характер».
«Рассчитываю, что Ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему наращиванию конструктивного двустороннего сотрудничества по всем направлениям на благо наших дружественных народов, в интересах упрощения региональной безопасности и стабильности», — сказано в послании.

Пезешкиан победил в предвыборной гонке от реформаторского крыла. Новый руководитель пообещал улучшение отношений с западными странами и смягчение исполнения закона, предусматривающего обязательное ношение хиджаба.

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#россия
#иран
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#новости
#выборы
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«Военная хроника»: в небе Черноморья снова дежурит американский беспилотник
06 июля 2024, 12:36

Фото: istockphoto/aapsky

Американский беспилотник RQ-4 Global Hawk снова дежурит в небе Черноморья. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военная хроника». Как отметил источник, место в воздухе, где расположен дрон, изменилось. Аппарат находится неподалеку от воздушного пространства натовских стран и не приближается к крымскому полуострову.
Какие цели преследует беспилотник неизвестно, в прошлом месте один такой аппарат выдворили из воздушного пространства Черного моря.

Ранее сообщалось о шести пострадавших в результате атаки на Приморско-Ахтарск. Уточнялось, что среди пострадавших есть дети. В частности, атака пришлась на трехэтажный многоквартирный дом. Экстренные службы уже ликвидируют последствия удара.

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