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Малый ракетный корабль «Буря» провёл ракетные стрельбы из ЗРПК «Панцирь-М»

17 апреля 2024, 21:40
Фото: iStock/NickolayV

Фото: iStock/NickolayV

Находящийся на заключительном этапе госиспытаний МРК «Буря» провёл ракетные стрельбы из ЗРПК «Панцирь-М», сообщает пресс-служба Балтийского флота.
По данным пресс-службы, МРК «Буря» находится на заключительном этапе госиспытаний, проходящих в акватории Балтийского моря. Сами испытания признаны успешными, назначенная цель была поражена.

О сроках передачи корабля в состав Балтийского флота информации пока нет, но, вероятно, это произойдет в ближайшее время. МРК войдет в состав соединения ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы.



Корабль проекта 22800 «Каракурт»имеет общую длину 65 метров при максимальной ширине 10 метров и нормальной осадке 4 метра. Водоизмещение – 800 тонн. Дальность плавания на экономической скорости – до 2500 морских миль.

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#россия
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США планируют отправить Украине тактические ракеты ATACMS
17 апреля 2024, 21:23

Фото: iStock/bpawesome

Законопроект о финансовой помощи Украине, рассматриваемый американским конгрессом предполагает, что США передадут Киеву тактические ракеты ATACMS.
Об этом сказано в документе, который опубликован 17 апреля на сайте палаты представителей. Там сообщается, что ракеты передадут Киеву после даты вступления в силу закона.

В случае, если президент США Джо Байден определит, что передача Украине ATACMS нанесет ущерб интересам нацбезопасности Вашингтона, то он может приостановить передачу этих ракет.

О своём решении ему необходимо будет проинформировать ряд комитетов американского конгресса, сообщается в документе.

Ранее президент Украины выступил с упреком в адрес США из-за низких темпов передачи Киеву истребителей F-16 и ракет ATACMS.

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#сша
#украина
#ракета
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Конгресс США обвинил Китай в прямом субсидировании опиоидной эпидемии в стране
17 апреля 2024, 20:53

Фото: iStock/DedMityay

Вашингтон обвинил Китай в прямой причастности к опиоидной эпидемии в Штатах. Об этом члены Конгресса США сообщили в докладе под названием «Роль Коммунистической партии Китая (КПК) в фентаниловом кризисе», передает РБК.
В документе говорится о том, что Пекин «напрямую финансирует производство и экспорт запрещенного фентанила и других синтетических наркотиков за счет налоговых льгот». Конгресс США также предъявил обвинение Коммунистической партии Китая в помощи организациям КНР, которые якобы занимаются торговлей наркотиками и необходимыми для их производства элементами.

Отмечается, что продажа химических веществ-прекурсоров наркотика фентанила с максимально низкой наценкой привела к их «нескончаемым поставкам из КНР в Мексику», через которую, по мнению представителей Конгресса, они попадают в Штаты.

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#производство
#экспорт
#обвинение
#продажа
#китай
#наркотики
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Бельгия и Чехия хотят ввести санкции против России «за вредоносную деятельность»
17 апреля 2024, 20:01

Фото: iStock/AlexLMX

Бельгия и Чехия предлагают ввести новый режим санкций ЕС против РФ «за вредоносную деятельность» из-за якобы вмешательства в европейские институты. Данные следуют из распространенного в Бельгии письменного обращения бельгийского и чешского премьер-министров к руководителям Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента.
Примечательно, что никаких доказательств о вредоносной деятельности РФ не предоставляется. В обращении руководителей призывают к новому режиму ограничительных мер Европейского союза.

Вооружение против враждебных российских действий должно осуществиться, как на национальном, так и на европейском уровне, говорится в документе.

Ранее в МИД РФ заявили The Washington Post, что Москва намерена противостоять «агрессивным шагам», которые Запад предпринимает в развязанной им против России «гибридной войне».

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#евросоюз
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Взрыв прогремел на заводе боеприпасов в Великобритании
Telegraph: на заводе боеприпасов BAE Systems в Уэльсе прозвучал взрыв
17 апреля 2024, 19:47

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

Взрыв произошел на заводе боеприпасов британской компании BAE Systems в Уэльсе, сообщает газета Telegraph.
Отмечается, что экстренные службы были вызваны на фабрику BAE Systems в Гласкоде в Монмутшире. Предположительно, взрыв произошел внутри здания на территории завода. Информации о пострадавших пока нет. Компания начала расследование.

Раннее власти Великобритании сообщили, что планируют передать Украине списанные автомобили, предназначенные для утилизации.

Транспортные средства будут направляться в Киев силами благотворительной организации «Британо-украинская помощь». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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«Давно показали от ворот поворот»: Экс-депутат Рады предрёк итоги саммита НАТО по Украине
Олейник: Заседание НАТО по Украине завершится коллективной поркой Зеленского
17 апреля 2024, 19:32

На предстоящем саммите НАТО по Украине президента Владимира Зеленского поставят на место, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в беседе с «Абзацем».
«Инициатором встречи является Зеленский, который требует ответов по началу процедуры принятия Украины в НАТО. Ему ещё в Вильнюсе показали от ворот поворот. В Европе серьёзные разногласия по этой теме», — указал Олейник.

Политик также напомнил, что месяц спустя президентские полномочия Зеленского подойдут к концу, и ему начнут задавать вопросы о легитимности власти.

По мнению Олейника, заседание Североатлантического альянса, намеченное на 19 апреля, созовут, чтобы устроить коллективную порку Зеленского и наконец поставить его на место.

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#нато
#украина
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Собянин назначил Ефимова новым вице-мэром Москвы по строительству
17 апреля 2024, 19:20

Фото: Официальный сайт Кремля

Мэр Москвы Сергей Собянин сменил вице-мэра города по строительству, соответствующая информация содержится в документе, опубликованном на сайте мэра и правительства Москвы.
«Назначить Ефимова Владимира Владимировича на должность заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства на срок полномочий мэра Москвы, освободив от должности заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений», — указано в тексте документа.

Также уточняется, что бывший вице-мэр по строительству города Москвы Андрей Бочкарёв освобождён от своей должности по его собственному желанию.

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#москва
#строительство
#сергей собянин
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США сделали дерзкий шаг на границе Финляндии и России
Yle: Штаты без разрешения отправили в финляндский город Ивало своих военных
17 апреля 2024, 19:13

Фото: iStock/Im Yeongsik

Штаты и Финляндия не согласовали решение об отправке американских военных в Ивало с местными жителями, пишет Yle.
Как сообщает издание, Саамский парламент раскритиковал власти Финляндии за то, что с жителями не обсудили соглашение DCA о сотрудничестве в области обороны Финляндии и США, а также вступлении в НАТО.

Теперь американские военные смогут беспрепятственно пользоваться постом пограничной службы Ивало в муниципалитете Инари, что разозлило местное население.

Сообщается, что документ был обнародован в декабре 2023 года. Тогда саамский парламент обратился в Комитет по конституционному праву с просьбой выразить мнение о заключении договора со Штатами, но ответа не последовало.

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#сша
#финляндия
#россия
#военные
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Несовершеннолетним разрешат менять пол без операции
В Швеции несовершеннолетним разрешат юридически изменить пол без операции
17 апреля 2024, 19:04

Фото: iStock/mikdam

Шведский парламент принял закон о смене пола несовершеннолетними без проведения операции. Об этом пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Закон о гендерной идентичности поддержали 234 депутата. Против выступили 94. Новый закон упрощает смену пола лицам, «ощущающим принадлежность не к тому полу, пребывающим в гендерной дисфории». Это предполагает смену персонального номера в налоговом регистре. Однако не предусматривает физического изменения пола. Закон вступит в силу 1 июля 2025 года.

Сейчас в стране желающий сменить пол должен быть совершеннолетним. Пройти медицинское обследование, а после получить разрешение юридического совета Социального управления. На основании нового закона будет достаточно заключения врача. В котором врач подтвердит желание лица сменить пол. Возрастная граница — 16 лет. Для несовершеннолетних будет требоваться разрешение от опекуна.

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#изменения
#закон
#врач
#швеция
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В России назвали условие возвращения замороженных активов
Депутат Чепа назвал возможным возвращение замороженных активов России
17 апреля 2024, 18:43

Фото: РИА Новости/ Виталий Белоусов

Депутат Госдумы Алексей Чепа выразил мнение, что замороженные активы России могут быть возвращены стране после заключения соглашений с Западом и мирного урегулирования по Украине. Об этом сообщает «Лента.ру».
Чепа также выразил надежду на то, что российские активы удастся вернуть. По его мнению, дальнейшее развитие событий зависит от политической архитектуры мира.

Парламентарий отметил, что первое условие заключается в том, чтобы Москву услышали, при том, что сейчас этого не происходит. Также необходимо согласие западных стран с требованиями РФ по обеспечению безопасности, добавил Чепа.

Ранее глава американского минфина Джанет Йеллен ​сообщила, что Вашингтон ищет способ использовать суверенные активы России для поддержки Украины.

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#сша
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#запад
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#рф
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