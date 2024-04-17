Малый ракетный корабль «Буря» провёл ракетные стрельбы из ЗРПК «Панцирь-М»

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Находящийся на заключительном этапе госиспытаний МРК «Буря» провёл ракетные стрельбы из ЗРПК «Панцирь-М», сообщает пресс-служба Балтийского флота.
По данным пресс-службы, МРК «Буря» находится на заключительном этапе госиспытаний, проходящих в акватории Балтийского моря. Сами испытания признаны успешными, назначенная цель была поражена.
О сроках передачи корабля в состав Балтийского флота информации пока нет, но, вероятно, это произойдет в ближайшее время. МРК войдет в состав соединения ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы.
Корабль проекта 22800 «Каракурт»имеет общую длину 65 метров при максимальной ширине 10 метров и нормальной осадке 4 метра. Водоизмещение – 800 тонн. Дальность плавания на экономической скорости – до 2500 морских миль.
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О сроках передачи корабля в состав Балтийского флота информации пока нет, но, вероятно, это произойдет в ближайшее время. МРК войдет в состав соединения ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы.
Корабль проекта 22800 «Каракурт»имеет общую длину 65 метров при максимальной ширине 10 метров и нормальной осадке 4 метра. Водоизмещение – 800 тонн. Дальность плавания на экономической скорости – до 2500 морских миль.
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Алёна Самарева