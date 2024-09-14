«Мало не покажется»: В ГД отреагировали на разрешение Запада бить вглубь России

Фото: сайт Кремля
Россия будет соответствующим образом реагировать на снятие Штатами и Британией запрета на использование Киевом дальнобойных западных ракет для ударов по объектам в глубине российской территории.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, политики в Вашингтоне и Лондоне недооценивают опасность той игры, которую продолжают вести вопреки здравому смыслу.
Заместитель главы российского МИД подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин полно и ясно выразил позицию Москвы по этому вопросу, как и неизбежность ответа на возникающую внешнюю угрозу безопасности страны и её граждан. Решение принято, индульгенции киевским властям выписаны, но Россия готова, а жёсткий ответ не заставит себя долго ждать, подчеркнул Рябков.
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«Мы будем реагировать так, чтобы им мало не показалось», — сказал дипломат, прибегнув к народной присказке.
Заместитель главы российского МИД подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин полно и ясно выразил позицию Москвы по этому вопросу, как и неизбежность ответа на возникающую внешнюю угрозу безопасности страны и её граждан. Решение принято, индульгенции киевским властям выписаны, но Россия готова, а жёсткий ответ не заставит себя долго ждать, подчеркнул Рябков.
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Александр Бойцов