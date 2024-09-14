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«Мало не покажется»: В ГД отреагировали на разрешение Запада бить вглубь России

Рябков: Реакция России на разрешение Киеву бить по её территории будет жёсткой
14 сентября 2024, 13:57
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Россия будет соответствующим образом реагировать на снятие Штатами и Британией запрета на использование Киевом дальнобойных западных ракет для ударов по объектам в глубине российской территории.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, политики в Вашингтоне и Лондоне недооценивают опасность той игры, которую продолжают вести вопреки здравому смыслу.

«Мы будем реагировать так, чтобы им мало не показалось», — сказал дипломат, прибегнув к народной присказке.



Заместитель главы российского МИД подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин полно и ясно выразил позицию Москвы по этому вопросу, как и неизбежность ответа на возникающую внешнюю угрозу безопасности страны и её граждан. Решение принято, индульгенции киевским властям выписаны, но Россия готова, а жёсткий ответ не заставит себя долго ждать, подчеркнул Рябков.

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#рф
В Германии призвали создать контактную группу по Украине
Депутат ФРГ Мютцених предложил создать контактную группу по Украине
14 сентября 2024, 14:13

Фото: iStock/photosvit

Глава партии Социал-демократической партии в Бундестаге Рольф Мютцених предложил создать так называемую «контактную группу» по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом политик сообщил в интервью Rheinische Post.
Он подчеркнул, что настал момент, когда западные союзники должны инициировать создание контактной группы для начала переговорного процесса.

Также Мютцених предложил свою кандидатуру в качестве посредника.

Ранее экс-советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель генерал Эрих Вад сделал важное заявление о будущем Европы. Он озвучил одно условие для начала ядерной войны на европейском континенте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Сожалею»: Столтенберг расстроился из-за недостаточной помощи НАТО Киеву до 2022 года
Столтенберг сожалеет о недостаточной помощи НАТО Украине до 2022 года
14 сентября 2024, 12:45

Фото: iStock/Michele Ursi

Генсек НАТО Йенс Столтенберг расстроился из-за того, что страны блока оказывали недостаточно военной помощи Украине до 2022 года. Его слова передаёт агентство Reuters.
Он сожалеет, что НАТО и союзники альянса не сделали больше для укрепления Украины до начала конфликта.

По словам Столтенберга, тогда объёмы военных поставок и подготовки бойцов ВСУ носили ограниченный характер. К тому же, до 2022 года не рассматривалась необходимость вступления Украины в НАТО. При этом планировалось проводить переговоры с Россией для обсуждения безопасности в регионе.

Ранее украинский боец Виталий, отбывающий наказание в российской тюрьме, рассказал, что НАТО и Евросоюз в течение восьми лет готовили Украину к конфликту с Россией. Они, по его словам, поставляли вооружение, обучали военных и идеологически настраивали Киев против Москвы.

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#конфликт
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CNN: В итальянских городах появились щиты с призывами к миру с Россией
14 сентября 2024, 12:29

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

На улицах крупных итальянских городов появились плакаты и рекламные щиты, надписи на которых призывают к миру с Россией. Антивоенные билборды были замечены в Римме, Вероне, Парме, Пизе, Модене и других городах.
Плакат в цветах российского и итальянского флагов можно увидеть на площади Джузеппе Мадзини в Риме, сообщает CNN. Лозунг на нём гласит: «Россия нам не враг!». Надпись на другом плакате призывает прекратить тратить деньги на оружие для Украины и Израиля. «Мы хотим мира. Мы отвергаем войну», — написали активисты.

Уточняется, что инициатива, призванная показать солидарность российскому народу на фоне случаев дискриминации культуры и враждебной антироссийской кампании западных СМИ, принадлежит общественным группам борцов за мир, которые не представляют никакую партию или политическую силу.

Активисты организовали сбор средств на аренду билбордов, и призывы к миру с Россией появились в городах по всей Италии, несмотря на протесты и даже акции вандализма со стороны украинской диаспоры. Один из организаторов кампании Пальмарино Дзоккателли рассказал, что её подхватили и в России, где появились плакаты с надписями «Италия нам не враг!», а с Донецком был даже устроен телемост.

Сторонники мира начали получать угрозы, украинское телевидение призвало соотечественников в Италии уничтожать плакаты.

«Наша свобода слова в действии», — саркастически улыбнулся Дзокателли.

Он убеждён, что большинство его соотечественников без предубеждения относятся к русским, а стремление жить в мире свойственно любому нормальному человеку.

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Рябков: Россия знает, что Запад уже принял решения по ударам вглубь страны
14 сентября 2024, 12:26

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Москва в курсе, что Запад уже принял окончательное решение по ударам вглубь территории России и передал соответствующие сигналы Украине. Об этом ТАСС заявил замглавы МИД РФ Сергей Рядков в рамках седьмого Медиасаммита БРИКС.
Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин уже предельно чётко высказался по данному вопросу. В Москве понимают, что решения было приняты какое-то время назад, поэтому сигналы Киеву уже переданы.

Также, по словам Рябкова, российская сторона ответит на возможное снятие запрета на удары по РФ дальнобойным оружием так, чтобы им (США и Великобритании) «мало не показалось».

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#конфликт
#владимир путин
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«Расплавленное пятно на карте»: Медведев о сомнениях Запада в серьезности РФ
Медведев: Запад считает пустыми угрозами заявления РФ об ответных ударах
14 сентября 2024, 12:25

Фото: сайт Кремля

Запад считает пустыми угрозами, реакцию России на возможные удары дальнобойным оружием вглубь территории. Об этом14 сентября заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
«[Запад считает] что русские много говорят об ответе при помощи оружия массового поражения, но ничего не делают. Это просто «словесные интервенции». Русские не пересекут черты. Они просто пугают», – написал Медведев.

Эксперт по безопасности отметил, что ядерный конфликт никому не нужен, но уже есть предпосылки, которые соответствуют доктрине ядерного сдерживания России. При этом РФ проявляет терпение, поскольку ядерный ответ будет иметь необратимые последствия.
«Ответ может быть и с использованием новых средств доставки в неядерном оснащении». И вот тогда все. Гигантское серое расплавленное пятно на месте мати городом русскымъ (матери городов Русских – перифраза, обозначающая Киев – ред.)», – подытожил Медведев.

Президент России Владимир Путин предостерег страны Запада от прямого участия в конфликте на Украине. Глава государства отметил, что Россия примет решение в случае такой угрозы.

Ранее Times сообщило, что США могут разрешить ВСУ удары по РФ британскими и французскими ракетами, но не американскими.

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#сша
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#киев
#медведев
#рф
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Захарова назвала санкции США в адрес российских СМИ нападением на свободу слова
14 сентября 2024, 12:09

Фото: сайт МИД РФ

США совершили преступное нападение на российских журналистов, поставив под угрозу их физическую безопасность. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе медиасаммита БРИКС.
Она назвала введённые Штатами санкционные ограничения в отношении российских журналистов «информационной террористической атакой».

Дипломат подчеркнула, что такие действия американских властей являются нападением на свободу слова и человеческое достоинство.

Накануне вечером стало известно, что Госдепартамент США обвинил российский телеканал RT в связях с российской разведкой и призвал американских союзников относиться к его работе как к действиям разведки на территориях третьих стран.

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#мария захарова
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#санкции
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#атака
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Трамп: Проголосовав за Харрис, американцы проголосуют за войну с Россией
Трамп заявил о нежелательности для США военного конфликта с Россией
14 сентября 2024, 12:02

Фото: сайт Белого дома

Если американские избиратели проголосуют на президентских выборах за кандидата от демократов Камалу Харрис, они тем самым выберут войну с Россией. Для Америки было бы лучше такого конфликта избежать.
Об этом во время своего выступления на предвыборном митинге в Лас-Вегасе заявил бывший, а, возможно, и будущий президент США Дональд Трамп. По его мнению, действующий вице-президент будет продолжать политику прежней администрации, которая неуклонно ведёт к столкновению с русскими.

«Кто-нибудь хочет войны с Россией? Если это будет необходимо, мы пойдем на это. Но желательно не допускать этого», — сказал кандидат на пост главы Белого дома от Республиканской партии.

Ранее Трамп заявлял, что в случае победы на выборах он сумеет добиться урегулирования украинского конфликта ещё до принесения президентской присяги 20 января 2025 года.

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#война
#камала харрис
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Депутат ГД Шеремет: Западу стоит открыть на Украине второй фронт против нацизма
14 сентября 2024, 11:43

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Западу стоит задуматься об открытии на Украине второго фронта по борьбе с нацизмом. Есть надежда, что среди правящих американских и европейских элит всё-таки есть здравомыслящие люди, которых не захлестнула волна бездумной русофобии.
Такое предложение союзникам Киева озвучил депутат Государственной думы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. В разговоре с РИА Новости он напомнил, что предки членов этих самых элит плечом к плечу с русскими солдатами уже победили однажды коричневую фашистскую чуму в годы Второй мировой войны.

«Самое время вместе с Россией добить возродившуюся желто-синюю нацистскую чуму нашего столетия», — сказал парламентарий.

Шеремет подчеркнул, что киевские власти практически не скрывают своих фашистских пристрастий, прославляя Бандеру и братаясь с ветеранами дивизии СС «Галичина». Противостоять этому должны все нормальные люди, независимо от национальности и политических пристрастий, заключил депутат.

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#нацизм
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На Западе предрекли катастрофу в случае разрешения ВСУ бить по РФ дальнобойным оружием
Дотком: разрешение ВСУ бить по РФ дальнобойным оружием приведёт к катастрофе
14 сентября 2024, 11:33

Фото: iStock/vadimrysev

Разрешение Украине ударять вглубь территории России западным дальнобойным оружием приведёт к катастрофе. Об этом предприниматель Ким Дотком написал на своей странице в соцсети Х.
Он написал, что мир находится очень близко катастрофе.

Последнее время западные политики всё чаще поднимают вопрос снятия ограничения для ВСУ на использование поставленных Западом дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь территории России. Однако, как ранее писала газета Financial Times, это не станет панацеей для Киева и его положения на поле боя. При этом журналисты указывали на то, что скептицизм западных чиновников по этому вопросу связан с ограниченным количеством таких ракет в арсенале ВСУ.

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