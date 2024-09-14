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Рябков: Россия знает, что Запад уже принял решения по ударам вглубь страны

14 сентября 2024, 12:26
Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Москва в курсе, что Запад уже принял окончательное решение по ударам вглубь территории России и передал соответствующие сигналы Украине. Об этом ТАСС заявил замглавы МИД РФ Сергей Рядков в рамках седьмого Медиасаммита БРИКС.


Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин уже предельно чётко высказался по данному вопросу. В Москве понимают, что решения было приняты какое-то время назад, поэтому сигналы Киеву уже переданы.

Также, по словам Рябкова, российская сторона ответит на возможное снятие запрета на удары по РФ дальнобойным оружием так, чтобы им (США и Великобритании) «мало не показалось».

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«Сожалею»: Столтенберг расстроился из-за недостаточной помощи НАТО Киеву до 2022 года
Столтенберг сожалеет о недостаточной помощи НАТО Украине до 2022 года
14 сентября 2024, 12:45

Фото: iStock/Michele Ursi

Генсек НАТО Йенс Столтенберг расстроился из-за того, что страны блока оказывали недостаточно военной помощи Украине до 2022 года. Его слова передаёт агентство Reuters.
Он сожалеет, что НАТО и союзники альянса не сделали больше для укрепления Украины до начала конфликта.

По словам Столтенберга, тогда объёмы военных поставок и подготовки бойцов ВСУ носили ограниченный характер. К тому же, до 2022 года не рассматривалась необходимость вступления Украины в НАТО. При этом планировалось проводить переговоры с Россией для обсуждения безопасности в регионе.

Ранее украинский боец Виталий, отбывающий наказание в российской тюрьме, рассказал, что НАТО и Евросоюз в течение восьми лет готовили Украину к конфликту с Россией. Они, по его словам, поставляли вооружение, обучали военных и идеологически настраивали Киев против Москвы.

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CNN: В итальянских городах появились щиты с призывами к миру с Россией
14 сентября 2024, 12:29

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

На улицах крупных итальянских городов появились плакаты и рекламные щиты, надписи на которых призывают к миру с Россией. Антивоенные билборды были замечены в Римме, Вероне, Парме, Пизе, Модене и других городах.
Плакат в цветах российского и итальянского флагов можно увидеть на площади Джузеппе Мадзини в Риме, сообщает CNN. Лозунг на нём гласит: «Россия нам не враг!». Надпись на другом плакате призывает прекратить тратить деньги на оружие для Украины и Израиля. «Мы хотим мира. Мы отвергаем войну», — написали активисты.

Уточняется, что инициатива, призванная показать солидарность российскому народу на фоне случаев дискриминации культуры и враждебной антироссийской кампании западных СМИ, принадлежит общественным группам борцов за мир, которые не представляют никакую партию или политическую силу.

Активисты организовали сбор средств на аренду билбордов, и призывы к миру с Россией появились в городах по всей Италии, несмотря на протесты и даже акции вандализма со стороны украинской диаспоры. Один из организаторов кампании Пальмарино Дзоккателли рассказал, что её подхватили и в России, где появились плакаты с надписями «Италия нам не враг!», а с Донецком был даже устроен телемост.

Сторонники мира начали получать угрозы, украинское телевидение призвало соотечественников в Италии уничтожать плакаты.

«Наша свобода слова в действии», — саркастически улыбнулся Дзокателли.

Он убеждён, что большинство его соотечественников без предубеждения относятся к русским, а стремление жить в мире свойственно любому нормальному человеку.

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«Расплавленное пятно на карте»: Медведев о сомнениях Запада в серьезности РФ
Медведев: Запад считает пустыми угрозами заявления РФ об ответных ударах
14 сентября 2024, 12:25

Фото: сайт Кремля

Запад считает пустыми угрозами, реакцию России на возможные удары дальнобойным оружием вглубь территории. Об этом14 сентября заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
«[Запад считает] что русские много говорят об ответе при помощи оружия массового поражения, но ничего не делают. Это просто «словесные интервенции». Русские не пересекут черты. Они просто пугают», – написал Медведев.

Эксперт по безопасности отметил, что ядерный конфликт никому не нужен, но уже есть предпосылки, которые соответствуют доктрине ядерного сдерживания России. При этом РФ проявляет терпение, поскольку ядерный ответ будет иметь необратимые последствия.
«Ответ может быть и с использованием новых средств доставки в неядерном оснащении». И вот тогда все. Гигантское серое расплавленное пятно на месте мати городом русскымъ (матери городов Русских – перифраза, обозначающая Киев – ред.)», – подытожил Медведев.

Президент России Владимир Путин предостерег страны Запада от прямого участия в конфликте на Украине. Глава государства отметил, что Россия примет решение в случае такой угрозы.

Ранее Times сообщило, что США могут разрешить ВСУ удары по РФ британскими и французскими ракетами, но не американскими.

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#сша
#россия
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#конфликт
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#всу
#киев
#медведев
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Захарова назвала санкции США в адрес российских СМИ нападением на свободу слова
14 сентября 2024, 12:09

Фото: сайт МИД РФ

США совершили преступное нападение на российских журналистов, поставив под угрозу их физическую безопасность. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе медиасаммита БРИКС.
Она назвала введённые Штатами санкционные ограничения в отношении российских журналистов «информационной террористической атакой».

Дипломат подчеркнула, что такие действия американских властей являются нападением на свободу слова и человеческое достоинство.

Накануне вечером стало известно, что Госдепартамент США обвинил российский телеканал RT в связях с российской разведкой и призвал американских союзников относиться к его работе как к действиям разведки на территориях третьих стран.

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Трамп: Проголосовав за Харрис, американцы проголосуют за войну с Россией
Трамп заявил о нежелательности для США военного конфликта с Россией
14 сентября 2024, 12:02

Фото: сайт Белого дома

Если американские избиратели проголосуют на президентских выборах за кандидата от демократов Камалу Харрис, они тем самым выберут войну с Россией. Для Америки было бы лучше такого конфликта избежать.
Об этом во время своего выступления на предвыборном митинге в Лас-Вегасе заявил бывший, а, возможно, и будущий президент США Дональд Трамп. По его мнению, действующий вице-президент будет продолжать политику прежней администрации, которая неуклонно ведёт к столкновению с русскими.

«Кто-нибудь хочет войны с Россией? Если это будет необходимо, мы пойдем на это. Но желательно не допускать этого», — сказал кандидат на пост главы Белого дома от Республиканской партии.

Ранее Трамп заявлял, что в случае победы на выборах он сумеет добиться урегулирования украинского конфликта ещё до принесения президентской присяги 20 января 2025 года.

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Депутат ГД Шеремет: Западу стоит открыть на Украине второй фронт против нацизма
14 сентября 2024, 11:43

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Западу стоит задуматься об открытии на Украине второго фронта по борьбе с нацизмом. Есть надежда, что среди правящих американских и европейских элит всё-таки есть здравомыслящие люди, которых не захлестнула волна бездумной русофобии.
Такое предложение союзникам Киева озвучил депутат Государственной думы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. В разговоре с РИА Новости он напомнил, что предки членов этих самых элит плечом к плечу с русскими солдатами уже победили однажды коричневую фашистскую чуму в годы Второй мировой войны.

«Самое время вместе с Россией добить возродившуюся желто-синюю нацистскую чуму нашего столетия», — сказал парламентарий.

Шеремет подчеркнул, что киевские власти практически не скрывают своих фашистских пристрастий, прославляя Бандеру и братаясь с ветеранами дивизии СС «Галичина». Противостоять этому должны все нормальные люди, независимо от национальности и политических пристрастий, заключил депутат.

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#нацизм
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На Западе предрекли катастрофу в случае разрешения ВСУ бить по РФ дальнобойным оружием
Дотком: разрешение ВСУ бить по РФ дальнобойным оружием приведёт к катастрофе
14 сентября 2024, 11:33

Фото: iStock/vadimrysev

Разрешение Украине ударять вглубь территории России западным дальнобойным оружием приведёт к катастрофе. Об этом предприниматель Ким Дотком написал на своей странице в соцсети Х.
Он написал, что мир находится очень близко катастрофе.

Последнее время западные политики всё чаще поднимают вопрос снятия ограничения для ВСУ на использование поставленных Западом дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь территории России. Однако, как ранее писала газета Financial Times, это не станет панацеей для Киева и его положения на поле боя. При этом журналисты указывали на то, что скептицизм западных чиновников по этому вопросу связан с ограниченным количеством таких ракет в арсенале ВСУ.

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#ракетный удар
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Путин отправил телеграмму жителям Дагестана, отметив их вклад в борьбу с терроризмом
Путин отметил вклад жителей Дагестана в борьбу с терроризмом в 1999 году
14 сентября 2024, 11:11

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин направил телеграмму жителям Дагестана. Текст приводит ТАСС.
В письме он выразил благодарность жителям республики, которые 25 лет назад, в сентябре 1999 года, помогали в отражении агрессии международного терроризма. Тогда удалось разгромить банды террористов, которые ворвались на территорию Дагестана.

Путин подчеркнул, что ополченцы республики совместно с офицерами ВС РФ и добровольцами из нескольких регионов России объединились для борьбы с общей угрозой, проявив самоотверженность, сплочённость, ответственность за свою Родину и беззаветную любовь к ней.

Также глава государства отметил вклад жителей Дагестана в нынешний ход СВО, поблагодарив их за подвиги.

Отдельно Путин отметил заметную роль в укреплении мира и согласия в Дагестане Магомедали Магомедова, который возглавлял республику в переломный момент. Глава государства назвал его мужественным человеков, наделённым несгибаемой волей.

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Daily Mail: Байден заткнул рот спросившему о Путине репортёру
Daily Mail: Байден резко прервал спросившего о Путине репортёра
14 сентября 2024, 11:00

Фото: сайт Белого дома

Американский президент резко прервал репортёра, пытавшегося задать вопрос о российском лидере Владимире Путине. Гарант демократии запретил журналисту говорить до тех пор, пока не выскажется он сам.
По сообщению британской газеты Daily Mail, репортёр телеканала Sky News нарушил протокол перед встречей Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, задав вопрос о российском президенте до официальных заявлений иностранных лидеров. В публикации отмечается, что глав Белого дома буквально вышел из себя.

«Помолчите, пока я не заговорю, хорошо? Вот что я говорю. Хорошая идея?» — обратился Байден к репортёру.

Когда напористый журналист попытался повторить вопрос, президент США резко велел ему замолчать, подчеркнув, что сейчас будет говорить он сам. Ехидные представители СМИ предположили, что если бы речь шла о каком-либо другом вопросе, а не касалась главы российского государства, Байден легко бы пошёл на незначительное отклонение от протокола.

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