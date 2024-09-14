Рябков: Россия знает, что Запад уже принял решения по ударам вглубь страны

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Москва в курсе, что Запад уже принял окончательное решение по ударам вглубь территории России и передал соответствующие сигналы Украине. Об этом ТАСС заявил замглавы МИД РФ Сергей Рядков в рамках седьмого Медиасаммита БРИКС.
Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин уже предельно чётко высказался по данному вопросу. В Москве понимают, что решения было приняты какое-то время назад, поэтому сигналы Киеву уже переданы.
Также, по словам Рябкова, российская сторона ответит на возможное снятие запрета на удары по РФ дальнобойным оружием так, чтобы им (США и Великобритании) «мало не показалось».
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Анастасия Чинкова