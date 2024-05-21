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Малофеев объяснил, почему на Украине теперь нет законной власти

21 мая 2024, 15:45
Фото: iStock/sandsun

Фото: iStock/sandsun

Учредитель Царьграда Константин Малофеев заявил, что с сегодняшнего дня на Украине нет законной исполнительной власти, поскольку полномочия президента страны Владимира Зеленского сегодня подошли к концу.
«Сегодня знаменательный день. Даже те, кто раньше считал Владимира Зеленского легитимным правителем Украины, вынуждены признать, что его полномочия подошли к концу. Отныне на Украине нет законной исполнительной власти. Более того, теперь мы можем и должны открыто и честно заявить: на Украине нет власти и государства вообще», — приводит «Царьград» слова Малофеева.

Тем временем на фронте российские бойцы продолжают свою работу по защите нашей страны несмотря ни на что. Так, артиллеристы Южной группировки войск работают по позициям ВСУ на Северском направлении из целой сети подземных коммуникаций. Как передаёт военкор RT Александр Яремчук, снаряды, орудия и порох скрывают под слоем земли и несколькими накатами для того, чтобы противник не мог обнаружить замаскированные позиции.



Ранее стало известно, что Владимир Зеленский чувствует, что ему не говорят всей правды о ситуации, которая происходит под Харьковом и кричит на своих генералов.

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#военные
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#политика
#спецоперация
Молчание не золото: в ООН не объяснили замалчивание атак ВСУ на Белгородскую область
РИА: ООН не стала комментировать атаки ВСУ на Белгородскую область
21 мая 2024, 16:29

Фото: istockphoto.com/Viktor Sidorov

В ООН не смогли объяснить, почему замалчиваются атаки ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщает РИА Новости.
Таким образом молчат представители Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Последние, правда, прокомментировали гуманитарную ситуацию для Харьковчан, однако ни одна вышеупомянутая международная организация не упоминала на брифингах ООН о последствиях ударов со стороны ВСУ для мирных жителей Белгородской области. По людям ежедневно бьют в течение практически шести месяцев.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, на фоне которой коллективный Запад не гнушается даже самых подлых методов противостояния.

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#россия
#белгородская область
#всу
#спецоперация
#оон
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Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента
21 мая 2024, 16:10

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента России.
Информация об этом появилась на официальном портале правовой информации 21 мая.

Толстой занимал эту должность с мая 2012 года и отвечал за вопросы культуры и искусства.

14 мая Путин подписал указы о руководстве администрации президента РФ, в которых были назначены помощники и советники главы государства. Однако Толстого в этом списке не было.

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#информация
#путин
#рф
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Осталось несколько недель: Киев получил от США сигнал
Политолог Бондаренко: США дает Украине несколько недель переломить ход СВО
21 мая 2024, 15:50

istockphoto.com/Phototreat

Глава Минобороны США Ллойд Остин предупредил Киев, что Штаты могут прекратить помогать украинской стороне, если ситуация в зоне СВО не изменится, и боевики ВСУ не достигнут результатов. Об этом в эфире YouTube-канала Politeka рассказал политолог Незалежной Константин Бондаренко.
По словам политолога, американская сторона как бы сигнализирует руководству Самостийной, что, если ее поражения будут продолжаться и дальше, то тогда нужно будет подумать о переговорах. Так, считает Бондаренко, у Киева есть несколько недель.

Бондаренко добавил, что для киевского режима такое решение будет болезненным, ведь окончание противостояния лишат власти бывшего украинского президента Владимира Зеленского. Его срок на посту главы Украины закончился вчера.

Также от кормушки оторвутся те, кто наживается на боевых действиях.

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#всу
#спецоперация
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Зеленский заявил, что его президентский срок еще не закончился
21 мая 2024, 15:49

Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что срок его полномочий на посту главы государства еще не истек. Об этом информирует Reuters.
По словам Зеленского, его «пять лет на посту президента» будут продолжаться, так как в стране объявлено военное положение. Лидер киевского режима подчеркнул, что не может давать оценку своей деятельности, так как «это не очень этично».

Ранее председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Киев готовит на Украине масштабную волну репрессий, цель которых заключается в запугивании всех, кто поставит под сомнение легитимность Владимира Зеленского.

Напомним, срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Как ранее сообщил постпред России при ООН Василий Небензя, начиная с 21 мая Зеленский теряет свою легитимность.

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#зеленский
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#сво
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Минобороны предложило уточнить линию госграницы у Калининградской области
МО РФ предложило уточнить линию госграницы у Калининградской области на Балтике
21 мая 2024, 15:43

Фото: iStock/kodda

Минобороны России выступило с предложением утвердить линию государственной границы в Балтийском море у Калининградской области. Информация опубликована на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В военном ведомстве предложили закрепить «перечень координат точек, от которых отмеряется ширина прилежащей зоны РФ» у материкового побережья и островов в Балтийском море. Отмечается, что благодаря такому решению линия государственной границы в районе Калининградской области претерпит изменения.

Напомним, координаты определялись с помощью морских навигационных карт мелкого масштаба. Они составлялись по материалам работ середины XX века.

Ранее министр транспорта и коммуникаций Лулу Ранне заявила, что Финляндии необходимо перейти с «царской» железнодорожной колеи на европейскую. По ее словам, транспортная инфраструктура Финляндии теперь «будет подключена» к инфраструктуре НАТО.

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Немецкая журналистка Хенн объяснила переезд в Россию
21 мая 2024, 15:32

Фото: iStock/macky_ch

Сотрудница немецкой редакции RT Дагмар Хенн переехала в Россию, где получила временное убежище.
Девушка объяснила, что на родине против неё возбудили уголовное дело за «публичное приуменьшение военных преступлений». По её словам, это случилось после того, как она открыто поддержала ЛНР и ДНР, стала соавтором книги о Донбассе, а также ставила под сомнение позицию властей Германии об СВО.

«Когда я увидела эти шествия с портретами Бандеры и узнала, какую роль играли немецкие фонды при финансировании украинских неонацистских партий, я поняла: нам всё время лгали», — приводит RT слова Хенн.

В то же время польский диссидент, экс-судья Томаш Шмидт заявил о том, что Запад рассматривает вариант расширения зоны боевых действий на Украине в направлении стран Балтии и Польши.

«Достаточно почитать высказывания некоторых американских, европейских генералов, которые говорят: мол, Россия через время будет атаковать страны Прибалтики и, возможно, Польшу. Это ерунда с точки зрения геополитики. Но, когда такие прогнозы повторяют авторитеты, люди начинают им верить. И сейчас этим оправдываются действия НАТО, направленные на обострение противостояния», — поделился в беседе с «Царьградом» Шмидт.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский пытается развязать войну между США и Россией.

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#рф
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В РФ предупредили «нейтральные» страны о рисках участия в саммите по Украине
Медведев предупредил «нейтральные» страны о рисках участия в саммите по Украине
21 мая 2024, 15:25

Фото: сайт Кремля

«Нейтральные» государства в случае участия в конференции по Украине в Швейцарии окажутся на стороне бандеровского режима, и это скажется на их отношениях с РФ.
Об этом сообщил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он сравнил такое участие с попытками сепаратных переговоров Аллена Даллеса с нацистами в 1945 году.

По словам Медведева, ряд государств по разным причинам вынуждены откликаться на подобные приглашения для того, чтобы не портить взаимоотношения с крупными игроками. Какие-бы благие цели не ставили себе эти страны, в итоге они будут играть по правилам, установленным неонацистами в Киеве, подчеркнул Медведев.

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#дмитрий медведев
#украина
#швейцария
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Финский министр Ранне призвала отказаться от «царской» железнодорожной колеи
21 мая 2024, 15:24

Фото: iStock/naumoid

Финляндии необходимо перейти с «царской» железнодорожной колеи на европейскую. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat со ссылкой на министра транспорта и коммуникаций Лулу Ранне.
Ранне отметила, что государства Северной Европы обладают схожими взглядами на развитие инфраструктуры. По ее мнению, страны стремятся к тому, чтобы транспортная система обслуживала гражданские и военные перевозки.

Ранне добавила, что транспортная инфраструктура Финляндии теперь «будет подключена» к инфраструктуре Североатлантического альянса (НАТО).

Напомним, ранее директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев заявил, что действия Швеции и Финляндии представляют все большую угрозу безопасности России.

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СМИ заметили странную деталь в обращении Зеленского к Западу
infoBRICS: Зеленский каждый раз требует разное число систем ЗРК Patriot
21 мая 2024, 15:15

Президент Украины Владимир Зеленский всё время просит у стран Запада разное количество систем ЗРК Patriot. Такую деталь заметил обозреватель портала infoBRICS Драголюб Боснич.
«Нужда в лишь двух системах ПВО совсем не соответствует словам Зеленского в прошлом месяце, когда он фактически запросил примерно 30 процентов от всех произведенных Patriot ради "разблокирования неба"», — говорится в статье.

По словам обозревателя, Зеленский каждый раз просит у западных стран разное число вооружения: то он призывает передать Киеву всего несколько систем ПВО, то сразу огромное количество, а далее вновь возвращается к двум штукам.

Таким образом, Боснич считает, что украинский лидер вовсе не понимает, о чём говорит во время своих обращений к руководству стран Запада.

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