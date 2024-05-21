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Учредитель Царьграда Константин Малофеев заявил, что с сегодняшнего дня на Украине нет законной исполнительной власти, поскольку полномочия президента страны Владимира Зеленского сегодня подошли к концу.
«Сегодня знаменательный день. Даже те, кто раньше считал Владимира Зеленского легитимным правителем Украины, вынуждены признать, что его полномочия подошли к концу. Отныне на Украине нет законной исполнительной власти. Более того, теперь мы можем и должны открыто и честно заявить: на Украине нет власти и государства вообще», — приводит «Царьград» слова Малофеева.
Тем временем на фронте российские бойцы продолжают свою работу по защите нашей страны несмотря ни на что. Так, артиллеристы Южной группировки войск работают по позициям ВСУ на Северском направлении из целой сети подземных коммуникаций. Как передаёт военкор RT Александр Яремчук, снаряды, орудия и порох скрывают под слоем земли и несколькими накатами для того, чтобы противник не мог обнаружить замаскированные позиции.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский чувствует, что ему не говорят всей правды о ситуации, которая происходит под Харьковом и кричит на своих генералов.
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Мелисса Тимофеева