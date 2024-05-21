Стало известно, за что Зеленский постоянно кричит на генералов ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский чувствует, что ему не говорят всей правды о ситуации, которая происходит под Харьковом и кричит на своих генералов. Об этом пишет The Economist, ссылаясь на собственный источник в украинском правительстве и украинских военных.
«Зеленского держат в теплой ванне. Мы считаем, что президент должен ориентироваться на ситуацию на местах», — заявил офицер ВСУ Денис Ярославский.
При этом издание утверждает, что украинские солдаты, находящиеся в Харькове возмущены быстрым и глубоким продвижением российской армии. Многие критикуют задержки с помощью Запада. При этом другие считают, что более значительную роль сыграли некомпетентность или даже предательство. Считая, что в Киеве или Вашингтоне могут обменять Харьков на мирное соглашение.
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