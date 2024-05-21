Офицер ВСУ Ярославский пожаловался на Зеленского в «теплой ванне»

https://radio1.ru/news/politika/zelenskii-otkrito-solgal-zapadnim-smi/
Президент Украины Владимир Зеленский пребывает в «теплой ванне» и не отслеживает внимательно ситуацию на местах, заявил офицер спецназа ВСУ Денис Ярославский в интервью The Economist.
Издание отмечает, что многие украинские военнослужащие в Харькове возмущены быстрым и значительным продвижением российских войск.
В связи с этим некоторые из них критикуют задержки с поставками западной военной помощи, считая, что это ослабило оборону Украины.
Другие же подозревают, что причиной могли быть «некомпетентность или даже предательство».
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«Официальные украинские нарративы, представляющие радужную картину, не помогают успокоить нервы», — подчеркивается в публикации.
В связи с этим некоторые из них критикуют задержки с поставками западной военной помощи, считая, что это ослабило оборону Украины.
Другие же подозревают, что причиной могли быть «некомпетентность или даже предательство».
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Артем Кузьмин