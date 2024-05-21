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Офицер ВСУ Ярославский пожаловался на Зеленского в «теплой ванне»

21 мая 2024, 13:33
https://radio1.ru/news/politika/zelenskii-otkrito-solgal-zapadnim-smi/

https://radio1.ru/news/politika/zelenskii-otkrito-solgal-zapadnim-smi/

Президент Украины Владимир Зеленский пребывает в «теплой ванне» и не отслеживает внимательно ситуацию на местах, заявил офицер спецназа ВСУ Денис Ярославский в интервью The Economist.
Издание отмечает, что многие украинские военнослужащие в Харькове возмущены быстрым и значительным продвижением российских войск.

«Официальные украинские нарративы, представляющие радужную картину, не помогают успокоить нервы», — подчеркивается в публикации.


В связи с этим некоторые из них критикуют задержки с поставками западной военной помощи, считая, что это ослабило оборону Украины.

Другие же подозревают, что причиной могли быть «некомпетентность или даже предательство».

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В Херсонской области заявили о переброске бойцов ВСУ на другое направление
Депутат Барбашов: ВСУ перебрасывают солдат из Херсонщины на другое направление
21 мая 2024, 13:11

Фото: iStock/Olena_Z

В Снигиревском муниципальном округе Херсонской области, подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ), замечена переброска солдат с Херсонского на другое направление. Об этом сообщил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, передает ТАСС.
«Жители Снигиревского района отмечают, что в последние дни резко сократилось присутствие военнослужащих ВСУ на улицах и в магазинах», — отметил парламентарий.

Он предположил, что это может свидетельствовать о переброске значительной части подразделений противника со второй линии обороны у Днепра на другое направление, вероятно, в сторону Харькова.

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В США раскрыли, на какую сделку придется пойти Украине ради мира с Россией
Newsweek: Украине придется признать потерянные территории в составе РФ ради мира
21 мая 2024, 12:41

Фото: iStock/rarrarorro

Для заключения мирного договора с Москвой Киеву придется официально признать потерянные территории частью России, пишет журналист Дэн Перри в Newsweek.
По его мнению, трезвый анализ ситуации указывает на то, что Украине, вероятно, придется идти на сделку с Россией. Перри считает, что для Киева было бы разумным пойти на компромисс, передав России значительную часть или почти все территории, потерянные за последнее десятилетие.

Журналист отмечает, что многие эксперты придерживаются такого мнения, так как Россия диктует условия на поле боя. Также он считает, что Запад совершил ошибку, дав Украине надежду на членство в НАТО, что вынудило Москву начать СВО.

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Ганчев сообщил о переброске войск ВСУ под Волчанск от Купянска и Краматорска
21 мая 2024, 12:12

Фото: istock / Gennadiy Kravchenko

Украинские военные перебросили подкрепления в район Волчанска Харьковской области из-под Купянска и Краматорска, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире канала «Соловьев Live» 21 мая.
По его словам, российские войска постепенно выравнивают линию фронта в Харьковской области.

Напомним, что российские войска начали наступление из Белгородской области в сторону Харькова 10 мая 2024 года, продвигаясь в направлении Липцов и Волчанска.

От Липцов до Харькова всего около 12 километров.

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Украина может специально сдать Харьков России – пишут СМИ
Economist: ВСУ боятся, что власти сдадут Харьков ради заключения мира с РФ
21 мая 2024, 11:49

Фото: iStock/3sbworld

Украинские военные, находящиеся в Харькове, волнуются, что политики в Киеве или Вашингтоне могу сдать город Москве ради заключения мира с Россией. Об этом пишет The Economist.
Издание утверждает, что многие украинские военные в Харькове возмущены активным продвижением России в Харьковской области. Они предполагают, что успехи ВС РФ связаны задержкой поставки западной помощи или некомпетентностью и даже предательством.

«Также появляются конспирологические теории о том, что политики в Киеве или Вашингтоне продают Харьков в преддверии некрасивого мирного соглашения. Официальные украинские нарративы, представляющие радужную картину, не способствуют успокоению нервов», — говорится в статье.

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#зеленский
#Харьков
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Кадыров опубликовал видео, как «Ахмат» уничтожает боевиков ВСУ у Спорного
Кадыров показал в своем Telegram уничтожение боевиков ВСУ бойцами «Ахмата»
21 мая 2024, 11:40

Пресс-служба главы Чеченской Республики

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram кадры, где бойцы спецназа «Ахмат» уничтожают укрепрайоны украинских националистов, а также наносят удары по скоплениям врага в районе Спорного, где границы ЛДНР.
По словам Кадырова, на данном направлении работает группа «Канады», ударяя по ВСУ беспилотниками. Так, постепенно происходит ликвидация позиций неонацистов.



Кроме того, Кадыров отметил дроны подразделения, которые быстро и успешно находят позиции украинских радикалов, незамедлительно ударяя по ним.

Россия продолжает денацификацию и демилитаризацию Украины с конца февраля 2022 года.

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#чечня
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Стало известно о взятии ВС России северной части Волчанска
Ганчев: ВС России полностью взяли под контроль северную часть Волчанска
21 мая 2024, 11:37

Фото: iStock/Jakub Laichter

Вооруженные силы России полностью взяли под контроль северную часть Волчанска в Харьковской области, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
В интервью ТАССу Ганчев отметил, что продвижение идет медленно, но уверенно, добавив, что российские войска постепенно выравнивают линию фронта в Харьковской области.

Ранее заместитель начальника Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха признал частичную потерю Волчанска украинскими Вооруженными силами.

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Зеленский: военные поставки Запада на Украину опаздывают на год
21 мая 2024, 11:22

Запад слишком медлит с поставками оружия и боеприпасов Украине, каждое решение принимается с опозданием на год, пожаловался Владимир Зеленский в интервью Reuters.
«Каждое наше решение, а затем решение всех остальных, запаздывает примерно на год», — отметил он.
Зеленский также подчеркнул, что перед значимыми шагами страны делают «два шага назад», и призвал Запад «пересмотреть свою парадигму».

Он напомнил, что украинской армии нужно как минимум 120-130 самолётов, чтобы противостоять ВВС России в небе.

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Стало известно, как ВСУ использовали освобожденную Плетеневку для ударов по ВС РФ
Минобороны: в Плетеневке почти каждый дом был огневой точкой ВСУ
21 мая 2024, 11:11

istockphoto.com/gorodenkoff

Стало известно, как ВСУ использовали освобожденную Плетеневку Харьковской области для обстрелов Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«С началом специальной военной операции с окраин данного населенного пункта боевики националистических украинских подразделений не раз обстреливали населенные пункты Белогородской области — Белгород, Шебекино и другие», — пояснили в ведомстве.

Также там уточнили, что националисты оборудовали огневые точки практически в каждом жилом доме. Сейчас боевики пытаются уничтожить поселок с помощью артиллерии, периодически обстреливая его.

«Вот дома - они их накрывали минометами. «Бабой-Ягой» постоянно сюда летают - сжигают. Подвинули хорошо»,— рассказал боец ВС РФ с позывным «Сокол».

Он отметил, что все бойцы хорошо сражаются и работают, не отступая назад.

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#россия
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Российского депутата ценой собственной жизни спас сослуживец в зоне СВО
21 мая 2024, 11:11

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Депутат башкирского Курултая Алексей Локотченко попал под обстрел в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщает Telegram-канал Mash Batash.
Локотченко отправился на СВО несколько месяцев назад и принял командование взводом. Его отряд оказался под обстрелом в районе Артемовска в Донецкой народной республике.

Депутату удалось выжить благодаря сослуживцу, который принял на себя взрывную волну.

Мужчину, получившего множественные осколочные ранения, спасти не удалось. Локотченко, также раненый осколками, сейчас находится в военном госпитале.

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