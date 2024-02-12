В Евросоюзе приняли решение сохранить прибыль от российских активов для Украины

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Европейский совет принял решение сохранить прибыль российских активов, чтобы в будущем использовать их в пользу Украины, об этом свидетельствует документ, опубликованный на официальном сайте совета ЕС.
В документе указано, что Европа не имеет право использовать замороженные российские активы по своему усмотрению. Они будут сохранены для дальнейшего использования в пользу Украины.
Напомним, после начала специальной военной операции на Украине Евросоюз заморозил около 300 миллиардов евро российских активов, которые хранились на европейских счетах. Основная доля этих средств находится на счетах бельгийской клиринговой системы Euroclear. В октябре 2023 года в Euroclear, что смогли заработать в районе трех миллиардов евро на прибыли от российских денег.
Теперь же Евросоюз принял решение, что эти средства будут переведены на отдельный счёт и переданы Украине.
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Напомним, после начала специальной военной операции на Украине Евросоюз заморозил около 300 миллиардов евро российских активов, которые хранились на европейских счетах. Основная доля этих средств находится на счетах бельгийской клиринговой системы Euroclear. В октябре 2023 года в Euroclear, что смогли заработать в районе трех миллиардов евро на прибыли от российских денег.
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Евгения Парфентьева