Радио1
Главная / Новости / Политика/ В Евросоюзе приняли решение сохранить прибыль от российских активов для Украины

В Евросоюзе приняли решение сохранить прибыль от российских активов для Украины

Евросовет решил сохранить прибыль от российских активов для Украины
12 февраля 2024, 19:54
Фото: iStock/butenkow

Фото: iStock/butenkow

Европейский совет принял решение сохранить прибыль российских активов, чтобы в будущем использовать их в пользу Украины, об этом свидетельствует документ, опубликованный на официальном сайте совета ЕС.
В документе указано, что Европа не имеет право использовать замороженные российские активы по своему усмотрению. Они будут сохранены для дальнейшего использования в пользу Украины.

Напомним, после начала специальной военной операции на Украине Евросоюз заморозил около 300 миллиардов евро российских активов, которые хранились на европейских счетах. Основная доля этих средств находится на счетах бельгийской клиринговой системы Euroclear. В октябре 2023 года в Euroclear, что смогли заработать в районе трех миллиардов евро на прибыли от российских денег.


Теперь же Евросоюз принял решение, что эти средства будут переведены на отдельный счёт и переданы Украине.

Читайте также:

Ферри: ЕС добился успеха в борьбе с обходом санкций против РФ

Дипломат Логвинов: Политика ЕС по РФ будет иметь катастрофические последствия

Логвинов: Отказ от энергоресурсов из РФ привел экономику ЕС к стагнации
#евросоюз
#украина
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Готова служить»: Вице-президент США отреагировала на слухи вокруг состояния Байдена
Харрис заявила о готовности служить США на фоне слухов о здоровье Байдена
12 февраля 2024, 20:32

Фото: РИА Новости/Стрингер

На фоне слухов о здоровье американского лидера Джозефа Байдена, вице-президент США Камала Харрис заявила, что готова выполнять все свои обязанности, об этом пишет газета Wall Street Journal.
«Я готова исполнять обязанности. Вопрос об этом не стоит», — заявила Харрис.

Она также отметила, что все, кто видит её за работой, убеждаются в том, что у неё есть прекрасные способности руководителя.

В WSJ подчеркнули, что в последние месяцы Харрис действительно взяла на себя огромный круг задач, за которые ранее она не отвечала.

Сейчас вице-президент курирует политическую сферу, связанную с политикой администрации Байдена по абортам, а также конфликт между Израилем и сектором Газа.

Читайте также:

«Мастерский ход»: Трамп нанёс второй мощный удар по НАТО, после интервью Путин

«Этот тип»: Байден неоднократно пренебрежительно отзывался о Нетаньяху

Байден после слов Трампа о НАТО: Путин нацелился на крупные призы
#сша
#джозеф байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Мастерский ход»: Трамп нанёс второй мощный удар по НАТО, после интервью Путин
Политик Филиппо: Трамп нанес второй удар по НАТО после интервью Путина
12 февраля 2024, 20:20

Фото: iStock/Stas-Bejsov

После интервью российского лидера Владимира Путина журналисту из США Такеру Карлсону, бывший американский лидер Дональд Трамп нанёс ещё один мощный удар по НАТО, об этом написал французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо ​на своей странице в социальной сети X.
«Дональд Трамп сделал мастерский ход, выдвинув свое предложение выйти из НАТО и тем самым разрушить альянс в разгар американской предвыборной кампании», — прокомментировал ситуацию Филиппо.

По его словам, это стало вторым серьёзным ударом по престижу Североатлантического альянса, после интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, которое набрало многомиллионные просмотры по всему миру.

Политик также подчеркнул, что Дональд Трамп, в отличии от нынешнего главы Соединённых Штатов Джозефа Байдена, ставит во главу угла борьбу за мир.

Читайте также:

«Он вернулся»: Германия может остаться единственным спонсором Украины

«Германия всё»: В ФРГ заявили, что им больше нечем помочь Украине

«Откусят по кусочку»: На Западе уже планируют, как будут делить Украину после проигрыша
#дональд трамп
#владимир путин
#нато
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине выяснили, чем теперь займётся Залужный
«Страна»: Залужный может пойти в политику после отставки
12 февраля 2024, 19:36

После отставки с поста главнокомандующего ВСУ Валерия Залужный может пойти в политику, об этом пишет «Страна.ua».
«Все это не исключает что, со временем, Залужный все ж таки пойдет в политику. Он уже стал в сознании значительной части общества потенциальной альтернативой Зеленскому», — пишет автор статьи.

Журналист также подчеркнул, что после отставки Залужного главным ответственным за нескончаемую череду провалов Вооружённых сил Украины станет президент Владимир Зеленский.

Напомним, после нескольких месяцев сплетен и интриг, развивавшихся вокруг конфликта президента и главкома Украины, 8 февраля было официально объявлено об отставке Валерия Залужного. Его место занял Александр Сырский.

Читайте также:

«Сольют из жизни»: Посол Мирошник заявил, что Залужного могут устранить физически

«Ненавижу украинцев»: В сеть попал разговор Сырского с семьёй

«Презрение и омерзение»: Медведев прокомментировал назначение Сырского главкомом ВСУ
#валерий залужный
#всу
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Не в своем уме»: Карлсон оценил президента Байдена
Такер Карлсон назвал Байдена некомпетентным президентом не в своем уме
12 февраля 2024, 18:58

Фото: сайт Кремля

Американский журналист Такер Карлсон считает, что президент США не является компетентным и пребывает не в своем уме. Об этом он сказал на Всемирном правительственном саммите в Дубае.
«Если бы это был бокс, медики бы отменили бой. Я горюю, когда вижу, что президент не в своем уме. И что в моей стране считают очень грубым об этом говорить. И задумываешься, как дошло до того, что есть некомпетентный президент. Это не политическое наблюдение, это факт, который имеет доказательную базу», - заявил Карлсон.

При этом он отметил, что Владимир Путин является не просто лидером России. Журналист подчеркнул, что страна обладает самой большой территорией в мире и ею очень трудно управлять на протяжении 24 лет. По словам Карлсона, неспособный человек не смог бы этого сделать, «нравится это кому-то или нет».

Карлсон также добавил, что не только Байден является не компетентным, но и его администрация.

Читайте также:

«Для меня стало шоком»: Карлсон поделился впечатлениями о Москве

Карлсон заявил, что Путин хочет выйти из конфликта на Украине

Маск осудил возможные попытки помешать распространению интервью Путина
#журналист
#владимир путин
#президент
#бокс
#человек
#администрация
#медики
#байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Карлсон заявил, что Путин хочет выйти из конфликта на Украине
Карлсон: Путин хочет закончить конфликт на Украине
12 февраля 2024, 18:50

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин хочет закончить конфликт на Украине, об этом заявил американский журналист Такер Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае.
«Путин хочет выйти из этой войны», — продекламировал Карлсон.

Напомним, в начале февраля бывший ведущий Fox News Карлсон впервые прибыл в Москву. Сперва реальная цель его визита не раскрывалась, однако, позже он анонсировал, что в ночь на 9 февраля выпустит интервью с президентом РФ.

В ходе разговора с журналистом Путин заявил, что Москва хочет разрешить конфликт с Киевом путём переговоров. Около года переговоры между Россией и Украиной уже состоялись, однако, Соединённые Штаты вынудили Киев продолжить вооружённый конфликт с Москвой.

Читайте также:

dikGazete: Путин, говоря о братских народах РФ и Украины, послал сигнал Западу

«Для меня стало шоком»: Карлсон поделился впечатлениями о Москве

Маск назвал цензурой попытки помешать распространению интервью с Путиным
#владимир путин
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Маск осудил возможные попытки помешать распространению интервью Путина
Маск назвал цензурой попытки помешать распространению интервью с Путиным
12 февраля 2024, 18:26

Фото: сайт Кремля

Предприниматель Илон Маск возмутился тем фактом, что Facebook* ограничил распространение интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону по «приказу» президента США Джо Байдена.
«Это безумный уровень цензуры!» — написал Маск в соцсети X.

Ранее активист Ян Майлз Чон заявил, что Белый дом предпринимает попытки помешать распространению интервью Путина Такеру.

Изначально интервью появилось в 02:00 мск 9 февраля на сайте Такера Карлсона, а также в его аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter). Публикация Карлсона набрала 3,6 млн просмотров спустя всего 21 минуту после размещения в соцсети, включая и просмотр её владельцем — предпринимателем Илоном Маском. Через 51 минуту это число составило 10 млн просмотров, а к 05:30 мск — более 30 млн просмотров.

Читайте также:

В Словакии высказались об истерике после интервью Путина Карлсону

Французский политик рассказал о последствиях интервью Путина для Запада

Песков: Главная задача интервью Путина журналисту Карлсону выполнена

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
#дом
#соцсети
#интервью
#instagram
#facebook
#twitter
#маск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье участвует в Общероссийском тестировании в рамках проекта «ИнформУИК»
12 февраля 2024, 18:05

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Московская область принимает участие в Общероссийском тестировании мобильного приложения в рамках проекта «ИнформУИК». 12 и 13 февраля подмосковные информаторы в конкретное время проводят нагрузочное тестирование приложения, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
Каждый из 15 876 членов участковых избирательных комиссий региона зайдёт в мобильное приложение с помощью полученного логина и пароля проверит соответствие данных территории избирательного участка и проведёт в приложении тестовый «опрос избирателя» по нескольким адресам избирательного участка.
«Функционал мобильного приложения позволит более эффективно провести информирование граждан. Оно удобно и содержит всю необходимую для члена участковой избирательной комиссии информацию. Только на территории нашего региона это приложение будут использовать более 15 тысяч информаторов. Умения им пользоваться недостаточно - важно, чтобы само приложение работало бесперебойно. Для этого и проводится стресс-тест системы», – пояснил член Мособлизбиркома с правом решающего голоса Александр Новосельцев.
В пресс-службе заверили, что после завершения тренировки все тестовые записи опросов удалят из системы.

Адресное информирование жителей Подмосковья пройдёт с 17 февраля до 7 марта. Более 15 тыс информаторов-членов избирательной комиссии займутся адресным оповещением о предстоящем голосовании. Все информаторы прошли обучение.

Сами выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут впервые проводить три дня – с 15 по 17 марта.

Читайте также:

В Подмосковье распределят бесплатное эфирное время при проведении президентских выборов

На подмосковных участках во время выборов обеспечат пожарную безопасность

В Подмосковье на президентских выборах будут использовать более 1100 электронных урн
#выборы
#голосование
#тестирование
#мобильное приложение
#подмосковье
#московская область
#мособлизбирком
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Президент Венгрии Каталин Новак официально подала в отставку
В парламент Венгрии поступило заявление от президента Новак об отставке
12 февраля 2024, 17:46

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Президент Венгрии Каталин Новак официально подала в отставку. Соответствующее заявление она предоставила парламенту.
Ранее, 10 февраля Новак сообщила, что уходит в отставку. Решение было принято из-за того, что в апреле 2023 года президент, по её словам, «совершила ошибку», помиловав человека, замешанного в педофилии.

Согласно законодательству страны, парламент должен в течение 15 дней рассмотреть её заявление. Если отставка будет принята, новые выборы объявят в пределах 30 дней. В это время обязанности главы государства будет исполнять спикер парламента Ласло Кёвер.

В последние дни в Венгрии разгорелся скандал. Оказалось, что в апреле 2023 года прямо перед приездом папы Римского в Будапешт Новак удовлетворила прошение о помиловании экс-заместителя директора детского дома, который скрывал преступления в отношении детей, совершённые директором-педофилом. Тогда партии оппозиции призвали Новак уйти в отставку.

Читайте также:

Президент Венгрии Каталин Новак ушла в отставку из-за педофила

В Венгрии заявили о неспособности Европы помочь Украине победить

Сийярто: Венгрия подвергается атаке, выступая за переговоры по Украине
#венгрия
#президент
#правительство
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье распределят бесплатное эфирное время при проведении президентских выборов
12 февраля 2024, 17:32

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Избирательная комиссия Московской области 14 февраля проведёт жеребьёвку по распределению между кандидатами в президенты России эфирного времени на региональных государственных теле- и радиоканалах. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
Жеребьёвка начнётся 14 февраля 2024 года в 14 часов. Она пройдёт в зале заседаний по адресу: Москва, ул. Кулакова, д. 20, к.1, эт. 5, каб. 509.

Кандидаты и партии вправе размещать агитационные материалы в средствах массовой информации с 19 февраля по 14 марта.

Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут впервые проводить три дня – с 15 по 17 марта.

Ранее сообщалось, что Мособлизбирком провёл обучение территориальных избирательных комиссий Подмосковья правилам предвыборной агитации.

Читайте также:

На подмосковных участках во время выборов обеспечат пожарную безопасность

В Подмосковье на президентских выборах будут использовать более 1100 электронных урн

Мособлизбирком изложил членам территориальных избиркомов правила предвыборной агитации
#мособлизбирком
#выборы
#голосование
#подмосковье
#московская область
#президент
#сми
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф