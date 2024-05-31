«Манипуляция по-натовски»: Захарова прокомментировала слова Столтенберга об ударах по РФ

Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила НАТО во лжи. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Дипломат прокомментировала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что Великобритания никогда не вводила ограничений на использование украинскими войсками ракет Storm Shadow для нанесения ударов по России.
По её словам, российская сторона уже давно говорила о том, что страны НАТО врут и пускают дымовую завесу, заявляя, что ещё не приняли окончательного решения о снятии ограничений для Киева на обстрелы российских территорий поставленным оружием.
По словам Захаровой, точно такой же «манипуляцией по-натовски» они вводят в заблуждение тех, кого пытаются привлечь к участию в саммите по Украине, который состоится в Швейцарии. Руководство НАТО «рассказывает сказки» о том, что нацелено на мирное урегулирование конфликта.
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По её словам, российская сторона уже давно говорила о том, что страны НАТО врут и пускают дымовую завесу, заявляя, что ещё не приняли окончательного решения о снятии ограничений для Киева на обстрелы российских территорий поставленным оружием.
По словам Захаровой, точно такой же «манипуляцией по-натовски» они вводят в заблуждение тех, кого пытаются привлечь к участию в саммите по Украине, который состоится в Швейцарии. Руководство НАТО «рассказывает сказки» о том, что нацелено на мирное урегулирование конфликта.
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Анастасия Чинкова