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Столтенберг заявил, что Британия никогда не ограничивала применение оружия Киевом

Столтенберг: Британия не ограничивала применение ВСУ Storm Shadow против России
31 мая 2024, 10:45
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Великобритания никогда не ограничивала Украину в нанесении ударов по территории России ракетами Storm Shadow. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед встречей глав МИД стран Североатлантического альянса.


Он подчеркнул, что Лондон отправлял Киеву это оружие довольно долго, не выставляя при этом никаких требований и ограничений по использованию.

В последнее время лидеры западных стран начали активно снимать ограничения на использование украинскими войсками поставленного им оружия для нанесения ударов по территории России. В скором времени полностью снять ограничения планируют десять стран, в числе которых прибалтийские страны, Нидерланды, Швеция и другие. При этом США отказались принимать аналогичное решение.

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Медведев не исключил перехода конфликта с Западом в его последнюю стадию
Медведев: военный конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию
31 мая 2024, 11:06

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что военный конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию.
По словам Медведева, происходит регулярная эскалация мощи применимого оружия Североатлантического альянса, по этой причине никто не может исключить переход конфликта с Западом в его последнюю стадию. Зампред Совбеза РФ добавил, что западные государства, которые «одобрили применение» своего оружия повышенной дальности по территории российских регионов должны осознавать, что вся военная техника вместе со специалистами будут уничтожаться независимо от территории стран, откуда наносятся удары по России.

Медведев заключил, что киевский режим ​и его союзники получат ответ разрушительной силы в ответ на удары по РФ.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией.

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В Минобороны назвали масштабы освобождённых в этом году территорий
Белоусов: ВСУ отступили на 8-9 км на важных участках Харьковской области
31 мая 2024, 10:58

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска в 2024 году взяли под контроль 880 квадратных километров территории. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов в ходе заседания совета глав Минобороны ОДКБ.
Он уточнил, что только за май ВС РФ освободили 28 населённых пунктов.

В этом месяце украинская армия потеряла свыше 35 тысяч военнослужащих и более 2700 единиц военной техники, включая западные танки: четыре Abrams и семь Leopard.

Также он добавил, что украинские войска отступили на 8-9 километров на важных участках Харьковской области. В настоящее время продвижение российских войск осуществляется на всех тактических направлениях.

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Орбан заявил, что Европа вступила в стадию подготовки к войне с Россией
31 мая 2024, 10:47

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией, так как она все больше интегрируется в вооруженный конфликт на Украине. Об этом сообщает Kossuth.
Орбан отметил, что каждую неделю он видит новые признаки того, что Европейский союз и НАТО готовятся к военным действиям. По его мнению, «вступление в войну не происходит за один шаг». Орбан подчеркнул, что на данный момент страны находятся на этапе обсуждения, после чего последуют подготовка и уничтожение.

Премьер-министр Венгрии добавил, что разрешение французским военным инструкторам отправиться на Украину и обсуждение возможности использования западного оружия для нанесения ударов по целям в глубине российской территории, является абсолютным доказательством европейской вовлеченности в украинское противостояние. Власти планируют сделать все для того, чтобы не допустить втягивания Венгрии в вооруженный конфликт на Украине, добавил Орбан.

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Угнавший Т-64 Лихачев призвал ВСУ развернуть оружие против украинских властей
31 мая 2024, 10:27

Фото: istockphoto/fortton

Бывший боевик ВСУ Максим Лихачев, который перешел на сторону ВС РФ на танке Т-64, призвал своих бывших сослуживцев развернуть оружие против Украины. Об этом сообщает ТАСС.
«Сослуживцы, обращаюсь к вам, разворачивайте оружие и идите против той власти, которая нас и вас истребляет. Это геноцид», – сказал Лихачев.

Ранее российские спецслужбы сообщали, что бывший украинский военный в Донецкой области сдался российской армии. В указанную точку он прибыл на угнанном у ВСУ танке Т-64. Сдавшимся оказался Лихачев.

До этого стало известно, что столетний ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков хотел отправиться добровольцем в зону спецоперации для защиты родины. Однако мужчине отказали из-за его почтенного возраста.

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Канцлер ФРГ Шольц выступил против отправки немецких солдат на Украину
31 мая 2024, 10:16

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц исключил участие немецких солдат в конфликте на Украине. Об этом сообщает Welt.
По словам Шольца, ФРГ не хочет входить в зону боевых действий с немецкими военными. Канцлер отметил, что это относится и к предложению о создании беспилотной зоны на Украине.

Шольц добавил, что создание беспилотной зоны будет означать, что придется сбивать самолеты другого государствами собственными воздушными судами, что, в свою очередь, приведет к войне с РФ.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отказался комментировать заявления о французских наемных инструкторах на Украине. Лидер французского государства намерен обсудить данный вопрос с властями в Киеве на этой неделе.

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В Харьковской области назвали границы будущей российской санитарной зоны
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В Харьковской области назвали границы будущей российской санитарной зоны
Ганчев: российская санитарная зона пройдет в 200 км западнее Харькова
31 мая 2024, 10:03

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что санитарная зона безопасности, которая, как утверждается, будет создана на востоке Украины, пройдет в 200 километрах западнее Харькова, передает РИА Новости.
Ганчев подчеркнул, что расстояние в 200 километров — «это минимум». По его словам, важно учитывать интересы жителей других областей, которые находятся под контролем противника.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что в случае применения Украиной высокоточного оружия большой дальности для ударов по территории России, придётся снова принимать решение о создании так называемой санитарной зоны.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Глава парламента Крыма Константинов: СВО позволит вернуть Украине легитимность
31 мая 2024, 09:49

Фото: iStock/alzay

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что проведение Россией специальной военной операции позволит «перезагрузить» Украину. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Константинова, для того чтобы добиться «перезагрузки», необходимо будет нанести военное поражение киевскому режиму. Глава крымского парламента отметил, что Украина потеряла свою легитимность после государственного переворота, который произошел в 2014 году.

Константинов заключил, что вернуть легитимность получится только с помощью перезапуска политической системы страны.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Появились шокирующие кадры, на которых сотрудники ТЦК затащили мужчину в микроавтобус
Сотрудники ТЦК силой затащили мужчину в микроавтобус в Харькове
31 мая 2024, 08:42

Фото: iStock/igoriss

Сотрудники ТЦК силой затащили мужчину в микроавтобус в Харькове. Видео случившегося публикует Telegram-канал «RT на русском».
Когда именно снято видео, неизвестно.

Ранее сообщалось, что ТЦК в Харькове начали насильно мобилизовать граждан без определенного места жительства. Кроме этого, военкоматы мобилизуют тех, у кого есть проблемы с употреблением наркотиков и спиртного.

Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить информацию о себе в военкомате. Датой вручения повестки будет считаться дата, когда в документе поставили штамп о невозможности вручения лично в руки и повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично.

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Джигурда договорился о службе в подразделении Блиновского и Пашаева в зоне СВО
31 мая 2024, 08:15

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актер и шоумен Никита Джигурда намерен служить в зоне спецоперации в подразделении, в котором состоит Алексей Блиновский, муж арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег Елены Блиновской и экс-адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что во время своих поездок в ДНР Джигурда уже посещал подразделение, в котором намерен служить. В марте текущего года он привез российским солдатам беспилотники и иные вещи, а также провел творческий вечер.

Примечательно, что шоумен уже запросил документ-отношение по данному вопросу.

Напомним, Алексей Блиновский подписал контракт с Минобороны РФ в марте этого года. Предполагалось, что данный факт будет использован в суде для изменения меры пресечения Елене Блиновской, которая отбывает заключение в СИЗО. Позже Алексей стал пулеметчиком другого подразделения в ДНР. Теперь его отправят на линию боевого соприкосновения.

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