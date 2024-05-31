Столтенберг заявил, что Британия никогда не ограничивала применение оружия Киевом

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Великобритания никогда не ограничивала Украину в нанесении ударов по территории России ракетами Storm Shadow. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед встречей глав МИД стран Североатлантического альянса.
Он подчеркнул, что Лондон отправлял Киеву это оружие довольно долго, не выставляя при этом никаких требований и ограничений по использованию.
В последнее время лидеры западных стран начали активно снимать ограничения на использование украинскими войсками поставленного им оружия для нанесения ударов по территории России. В скором времени полностью снять ограничения планируют десять стран, в числе которых прибалтийские страны, Нидерланды, Швеция и другие. При этом США отказались принимать аналогичное решение.
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Анастасия Чинкова