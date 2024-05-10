Мантуров покинет пост главы Минпромторга

Фото: РИА Новости/Александр Казаков
Денис Манутров покинет пост главы Министерства промышленности и торговли России. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что он сохранит пост вице-премьера.
Ранее Мантуров, который возглавлял ведомство в течение 12 лет, сам сообщал о возможном пересмотре решения о совмещении.
Кандидатом на пост главы министерства стал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он ещё до утверждения в должности главы региона возглавлял департамент государственного регулирования внешнеторговой деятельности в Минпромтоге.
Источник издания отметил, что обсуждаемые кандидаты на должность главы министерства являются выходцами из команды Мантурова, поэтому ослабления его позиции не ожидается.
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Ранее Мантуров, который возглавлял ведомство в течение 12 лет, сам сообщал о возможном пересмотре решения о совмещении.
Кандидатом на пост главы министерства стал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он ещё до утверждения в должности главы региона возглавлял департамент государственного регулирования внешнеторговой деятельности в Минпромтоге.
Источник издания отметил, что обсуждаемые кандидаты на должность главы министерства являются выходцами из команды Мантурова, поэтому ослабления его позиции не ожидается.
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Анастасия Чинкова