В Минфине РФ отметили наращивание кооперационных связей России и Индии
Силуанов: Россия наращивает связи с предприятиями Индии
Между предприятиями и промышленностью России и Индии растёт количество кооперационных связей. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на открытии филиала ВТБ в Индии.
По его словам, помимо этого, между странами также успешно развиваются военно-техническое направление и торговля энергоресурсами.
«Чем больше возможностей будет для расчетов, тем более просто будут осуществляться торгово-экономические отношения. Поэтому сегодняшнее мероприятие — как раз очередной шаг к достижению этой цели», — сказал Силуанов «Известиям».
Он подчеркнул, что между Россией и Индией при упрощении расчетов можно будет увеличить объем инвестиций и туристические потоки.
Сегодня внимание всего мира приковано к Нью-Дели, куда с двухдневным визитом прибыл президент России Владимир Путин. Премьер-министр Индии Нарендра Моди лично встретил российского лидера у трапа самолёта. После они сели в один автомобиль, общаясь без переводчика.
Главный научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Евгения Ванина рассказала RT, что это происходит не в первый раз. Она напомнила, что они тепло общались во время встречи ШОС и ездили в одной машине. Также Моди был приглашён в «Сириус» в Сочи и Ново-Огарёво.
«Мне кажется, это просто свидетельствует о доверии между двумя лидерами, о доверии между странами, о добром личном отношении и о том, что наши страны показывают пример очень интересного и очень продуктивного сотрудничества, где никто не доминирует, где каждый преследует свои национальные интересы и уважает другого», — подчеркнула эксперт.
Она добавила, что дружеское доверие между лидерами двух стран на сегодняшний день является очень редким явлением. Отношения Путина и Моди складываются на равноправии и уважении друг друга, заключила Ванина.