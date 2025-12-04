В Минфине РФ отметили наращивание кооперационных связей России и Индии

04 декабря 2025, 23:01

Силуанов: Россия наращивает связи с предприятиями Индии

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Между предприятиями и промышленностью России и Индии растёт количество кооперационных связей. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на открытии филиала ВТБ в Индии.





По его словам, помимо этого, между странами также успешно развиваются военно-техническое направление и торговля энергоресурсами.





«Чем больше возможностей будет для расчетов, тем более просто будут осуществляться торгово-экономические отношения. Поэтому сегодняшнее мероприятие — как раз очередной шаг к достижению этой цели», — сказал Силуанов «Известиям».

«Мне кажется, это просто свидетельствует о доверии между двумя лидерами, о доверии между странами, о добром личном отношении и о том, что наши страны показывают пример очень интересного и очень продуктивного сотрудничества, где никто не доминирует, где каждый преследует свои национальные интересы и уважает другого», — подчеркнула эксперт.