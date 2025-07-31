Президента Молдавии Санду обвиняют в незаконной покупке спермы голливудских звёзд-геев* для рождения ребёнка
Президента Молдавии Майю Санду обвиняют в незаконном приобретении спермы трёх голливудских звёзд-геев* для рождения ребёнка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что певцы Элтон Джон и Рики Мартин, а также актёр Нил Патрик Харрис воспользовались услугами Центра суррогатного материнства в Калифорнии, куда она сдали свой биоматериал. В итоге, все трое стали отцами. Однако клиника вместо положенной утилизации спермы нелегально сохранила её.
Предполагается, что в 2024 году 53-летняя Майя Санду приобрела биоматериалы за 400 тысяч долларов.
Данные сведения подтверждаются переводами с её счетов. Политик проворачивала махинацию через офшор на Каймановых островах. Американские СМИ приводят слова голливудского адвоката, который предупредил, что нелегальная продажа семени может привести к искам на миллиарды долларов.
В апреле 2024 года стало известно, что бывшая спортсменка сборной Румынии по гимнастике Клаудиа Пресакан, которая состоит в отношениях* с Санду, родила ребёнка в Майями.
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