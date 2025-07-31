Президента Молдавии Санду обвиняют в незаконной покупке спермы голливудских звёзд-геев* для рождения ребёнка

31 июля 2025, 19:57

Президент Молдавии Санду незаконно купила сперму звёзд-геев* для рождения ребёнка

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Президента Молдавии Майю Санду обвиняют в незаконном приобретении спермы трёх голливудских звёзд-геев* для рождения ребёнка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.