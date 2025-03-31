Марин Ле Пен признали виновной в создании фиктивных рабочих мест

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Суд Парижа признал виновной лидера французской политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен виновной по делу о создании фиктивных рабочих мест ассистентов депутатов Европарламента. Об этом сообщается в Telegram-канале RT.
Уточняется, что восемь соратников Марин Ле Пен тоже признаны виновными. Обвинители потребовали для Марин Ле Пен пять лет лишения свободы. Прокуратура Франции считает, что Ле Пен вместе с 26 однопартийцами создавала указанные рабочие места в период с 2004 по 2016 год.
Кроме того, партии Ле Пен хотят назначить штраф в два миллиона евро. Самому политику хотят запретить избираться в течение пяти лет в органы власти и назначить штраф в 300 тысяч евро.
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Никита Кротов