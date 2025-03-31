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Марин Ле Пен признали виновной в создании фиктивных рабочих мест

Суд в Париже признал Марин Ле Пен виновной в создании фиктивных рабочих мест
Фото: istockphoto/Zerbor

Фото: istockphoto/Zerbor

Суд Парижа признал виновной лидера французской политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен виновной по делу о создании фиктивных рабочих мест ассистентов депутатов Европарламента. Об этом сообщается в Telegram-канале RT.
Уточняется, что восемь соратников Марин Ле Пен тоже признаны виновными. Обвинители потребовали для Марин Ле Пен пять лет лишения свободы. Прокуратура Франции считает, что Ле Пен вместе с 26 однопартийцами создавала указанные рабочие места в период с 2004 по 2016 год.

Кроме того, партии Ле Пен хотят назначить штраф в два миллиона евро. Самому политику хотят запретить избираться в течение пяти лет в органы власти и назначить штраф в 300 тысяч евро.

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МИД: ЕС упустил удобный момент, чтобы «переобуться в воздухе» в отношении России
31 марта 2025, 08:33

Фото: iStock/sinonimas

Европейский союз упустил удобный момент «переобуться в воздухе» в отношении РФ. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.
По его словам, многие эксперты ожидали, что после прихода новой американской администрации в Евросоюзе изменят подход по некоторым вопросам, однако этого не произошло. Логвинов заявил о движении ЕС к саморазрушению.

Он добавил, что организация уже не сможет изменить тактику поведения в отношении Москвы. Сегодня Брюссель делает ставку не столько на Украину, сколько на долгосрочную конфронтацию с Россией, заключил дипломат.

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Лавров раскритиковал Гутерриша за игнорирование подвигов Красной армии
31 марта 2025, 06:26

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Признание действий нацистской Германии на территории СССР геноцидом народов Советского Союза произойдет не скоро из-за сопротивления западных элит. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью проекту «Без срока давности. Фронт без линии фронта». Материал опубликован на сайте МИД РФ.
Лавров подчеркнул, что текущая философия европейских элит ставит под сомнение объективную оценку исторических событий.

«Убежден, что признание всей этой «деятельности» геноцидом народов СССР случится не скоро, потому что сопротивление колоссальное», — объяснил Лавров.
В Европе стали готовиться к конфликту с Россией
В Европе стали готовиться к конфликту с Россией
В России уже ведутся судебные процессы по установлению факта геноцида в годы Великой Отечественной войны. Глава МИД отметил необходимость жестко противостоять попыткам переписывания истории со стороны стран ЕС, которые поддерживают нацистский режим Владимира Зеленского.

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Особую озабоченность Лавров выразил в отношении позиции Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, который, выступая на памятной церемонии, посвященной 80-летию освобождения Аушвиц-Биркенау, не упомянул роль Красной армии в освобождении концлагеря.

«Он должен понимать, что такое Генеральный секретарь ООН в соответствии со статьей 100 Устава. Она гласит: не принимать никаких указаний от какого-либо правительства, соблюдать нейтралитет и добиваться единственного — выполнения целей Устава ООН», — подчеркнул Лавров.
Это, по мнению министра, отражает печальную тенденцию замалчивания вклада СССР в победу над нацизмом.

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Трамп признался, что «не шутит» о возможном переизбрании на третий срок
30 марта 2025, 20:50

Дональд Трамп (фото: 45office.com)

Президент США Дональд Трамп заявил, что «не шутит» о своём возможном переизбрании на третий президентский срок. Об этом глава государства сообщил в интервью телеканалу NBC News.
По принятой в 1951 году 22-й поправке к Конституции США, одно и то же лицо может стать лидером государства не более двух раз.

При этом Трамп утверждает, что «существует несколько способов» остаться у власти дольше разрешённого по закону срока. Одним из таких способов является избрание главой государства вице-президента Джей Ви Вэнса, который бы потом передал свои полномочия Трампу.

Вместе с тем, президент заявил, что пока об этом слишком рано думать, поскольку сейчас его администрация находится на ранней стадии работы.

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#дональд трамп
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#конституция
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Выборы президента Украины могут состояться уже этим летом
Economist: выборы президента Украины могут состояться этим летом
30 марта 2025, 20:37

Фото: iStock/Haidamac

Уже этим летом на Украине могут отменить военное положение и провести президентские выборы. Об этом сообщает издание The Economist со ссылкой на неназванные источники.
Отмечается, что на прошлой неделе Владимир Зеленский созвал совещание, в ходе которого поручил своей команде организовать голосование после полного прекращения огня.

Для начала избирательного процесса необходимо отменить военное положение. Источники газеты пока не могут назвать точные сроки этого шага, однако большинство сходится на том, что Зеленский собирается реализовать всё это летом 2025 года.

Ранее в этот день сообщалось, что президент США Дональд Трамп был взбешен и очень зол из-за критики главой России Владимиром Путиным Владимира Зеленского.

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Трамп заявил, что был взбешен из-за слов Путина о Зеленском
30 марта 2025, 18:54

Дональд Трамп (фото: РИА Новости/Стрингер)

Президент США Дональд Трамп заявил, что был невероятно зол, услышав высказывания российского лидера Владимира Путина о руководстве Украины и Владимире Зеленском. Об этом сообщает американский телеканал NBC News.
В публикации на сайте канала отмечается, что Трамп был «очень зол» и «взбешен», когда Путин начал критиковать Зеленского и украинские власти.

«Комментарии «попали не по адресу», – отметили журналисты.
При этом Трамп подчеркнул, что Путин знает о его реакции, но, несмотря на произошедшее, американский президент сохраняет «очень хорошие отношения» со своим российским коллегой.

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#сша
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