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Европейский союз упустил удобный момент «переобуться в воздухе» в отношении РФ. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.
По его словам, многие эксперты ожидали, что после прихода новой американской администрации в Евросоюзе изменят подход по некоторым вопросам, однако этого не произошло. Логвинов заявил о движении ЕС к саморазрушению.
Он добавил, что организация уже не сможет изменить тактику поведения в отношении Москвы. Сегодня Брюссель делает ставку не столько на Украину, сколько на долгосрочную конфронтацию с Россией, заключил дипломат.
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Он добавил, что организация уже не сможет изменить тактику поведения в отношении Москвы. Сегодня Брюссель делает ставку не столько на Украину, сколько на долгосрочную конфронтацию с Россией, заключил дипломат.
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Екатерина Коршунова