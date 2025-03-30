Трамп планирует новый разговор с Путиным, сообщает NBC

Дональд Трамп (Фото: 45office.com)
Президент США Дональд Трамп планирует в скором времени провести новый разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на главу Белого дома.
В публикации на сайте телеканала отмечается, что Трамп указал на планирующийся на этой неделе разговор «двух мужчин».
Напомним, что в Штатах отсчёт недели традиционно начинается с воскресенья.
Ранее газета The Wall Street Journal написала, что администрация Дональда Трампа намерена добиться контроля над экономикой Украины. Для этого Вашингтон настаивает на подписании соответствующего соглашения с Киевом.
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Напомним, что в Штатах отсчёт недели традиционно начинается с воскресенья.
Ранее газета The Wall Street Journal написала, что администрация Дональда Трампа намерена добиться контроля над экономикой Украины. Для этого Вашингтон настаивает на подписании соответствующего соглашения с Киевом.
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Анастасия Чинкова