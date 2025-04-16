Мария Захарова назвала планы Зеленского на 9 Мая «театром абсурда»

Мария Захарова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала план Владимира Зеленского пригласить глав стран Евросоюза в Киев на 9 Мая «театром абсурда».
«Это то, что можно охарактеризовать выражением, которое мы начали применять примерно года с 2013-го. <…> Это выражение — театр абсурда», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.Накануне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев пригласил европейских лидеров и высокопоставленных чиновников на Украину 9 мая, чтобы «показать единство». Как пишет американское издание Politico, украинские власти намерены отвлечь внимание от Москвы, где в этот день на Красной площади будет проходить парад в честь 80-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне.
Напомним, что в прошлом году Зеленский подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, теперь этот праздник на Украине называется День памяти и победы над нацизмом, а 9 мая превратилось в День Европы.
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