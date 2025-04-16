Мария Захарова назвала планы Зеленского на 9 Мая «театром абсурда»

Запад, каким его знали, больше не существует. Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью с журналистами, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом ознаменовало конец эпохи Запада в его привычном понимании. Ее слова передает РИА Новости.