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Мария Захарова назвала планы Зеленского на 9 Мая «театром абсурда»

Захарова считает план Киева пригласить европейских лидеров на 9 Мая абсурдным
Мария Захарова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Мария Захарова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала план Владимира Зеленского пригласить глав стран Евросоюза в Киев на 9 Мая «театром абсурда».
«Это то, что можно охарактеризовать выражением, которое мы начали применять примерно года с 2013-го. <…> Это выражение — театр абсурда», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Накануне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев пригласил европейских лидеров и высокопоставленных чиновников на Украину 9 мая, чтобы «показать единство». Как пишет американское издание Politico, украинские власти намерены отвлечь внимание от Москвы, где в этот день на Красной площади будет проходить парад в честь 80-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, что в прошлом году Зеленский подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, теперь этот праздник на Украине называется День памяти и победы над нацизмом, а 9 мая превратилось в День Европы.

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Байден впервые после ухода с поста президента США выступил с публичной речью
Экс-президент США Байден публично выступил в Чикаго впервые после окончания срока
16 апреля 2025, 05:49

Джозеф Байден (Фото: whitehouse.gov)

Экс-президент США Джо Байден впервые публично выступил после ухода с поста, появившись на мероприятии в поддержку прав инвалидов в Чикаго.
В своей речи он раскритиковал сокращение социальных программ при текущей администрации, избегая упоминаний о Дональде Трампе. Трансляцию вели американские СМИ, включая CNN.

По данным телеканала, многие демократы считают публичные выступления Байдена вредными для партии, учитывая его рекордно низкие рейтинги на момент окончания срока. Также остается под вопросом создание Байденом центра или библиотеки в свою честь: крупные доноры, обычно выделяющие бывшим президентам США деньги на подобные проекты, не спешат предлагать финансирование.

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«Многие преданные доноры чувствовали себя обманутыми и проигнорированными во время его президентства, борясь за такие элементарные вещи, как приглашения на праздничные приемы в Белом доме», — передает РИА Новости слова CNN.
Уточняется, что Байден еще не начал обзванивать доноров с просьбой «пожертвований».

«И слава Богу», — заявил один из политиков.
Экс-президент почти не контактирует с бывшей командой и сторонниками, которые ранее призывали его уйти из политики из-за проблем со здоровьем.

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Советника Пентагона отправили в отпуск за разглашение секретной информации
В США из-за утечек информации советника Пентагона Колдуэлла отправили в отпуск
16 апреля 2025, 05:15

Фото: iStock/rarrarorro

Советник министра обороны США Пита Хегсета Дэн Колдуэлл отправлен в административный отпуск из-за причастности к утечке секретной информации. Решение о его отстранении было принято 15 апреля после идентификации в ходе внутреннего расследования, как сообщает Reuters.
Ранее президент США Дональд Трамп отверг возможность отставки самого Хегсета, несмотря на скандал вокруг утечек.

«Хегсет отлично выполняет свою работу, он не имеет к этому никакого отношения», — говорил тогда американский лидер.
Колдуэлл, занимавший пост в Пентагоне, был выведен из структуры министерства обороны сразу после установления его связи с инцидентом.

В ночь с 15 на 16 апреля стало известно, что поздним вечером во вторник президент России Владимир Путин прибыл в Кремль. Об этом свидетельствует видео. На кадрах, снятых в 23:06 по московскому времени, запечатлен кортеж российского лидера, направляющийся к резиденции.

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Кортеж Путина прибыл в Кремль поздно вечером 15 апреля
16 апреля 2025, 02:35

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Поздним вечером 15 апреля президент России Владимир Путин прибыл в Кремль. Об этом свидетельствует видео, опубликованное Telegram-каналом «Вы слушали Маяк».
На кадрах, снятых в 23:06 по московскому времени, запечатлен кортеж российского лидера, направляющийся к резиденции. Причины столь позднего визита Путина в Кремль на данный момент неизвестны.



Ранее во время расширенного заседания президиума Госсовета Путин рассказал о формировании комфортной среды для жизни в регионах. Он также заявил о необходимости пересмотра дорожных нормативов в соответствии с логикой и практической целесообразностью.

Глава государства подчеркнул, что исполнительная власть должна ориентироваться на запросы граждан, а не на бюрократические предписания. Он призвал отменить или скорректировать нормы, которые противоречат здравому смыслу, отметив, что ряд текущих правил требует срочного пересмотра.

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«Больше не существует»: Глава Еврокомиссии объявила об исчезновении Запада в привычном понимании
Глава ЕК фон дер Ляйен: Запада, каким мы его знали, больше не существует
16 апреля 2025, 01:38

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Запад, каким его знали, больше не существует. Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью с журналистами, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом ознаменовало конец эпохи Запада в его привычном понимании. Ее слова передает РИА Новости.
«Запада, каким мы его знали, больше не существует», — указала фон дер Ляйен, отвечая на вопрос о возможной лидерской роли ЕС в западном мире.
По её словам, трансатлантический альянс переживает трансформацию, но она продолжает верить в сохранение партнёрства между Европой и США. Глава Еврокомиссии подчеркнула, что ведёт активные переговоры с лидерами государств, стремясь укрепить позиции Европы в меняющемся мировом порядке.

Фон дер Ляйен отметила, что сегодня ЕС сталкивается с запросами от стран мира на расширение торговли и «установление общих правил». Европейская предсказуемость и надёжность, по её мнению, вновь стали ценным активом, но это накладывает на ЕС большую ответственность.

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Нарышкин: При агресси НАТО против Союзного государства пострадают Польша и Прибалтика
Нарышкин предупредил Польшу и Прибалтику о последствиях агрессии против РФ и РБ
15 апреля 2025, 22:04

Сергей Нарышкин (Фото: kremlin.ru)

В случае возможной агрессии НАТО против Союзного государства России и Белоруссии ущерб будет нанесён всему Североатлантическому альянсу. Однако первыми пострадают Польша и прибалтийские республики.
Такое предупреждение озвучил перед журналистами в Минске директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Он подчеркнул, что при каких-либо враждебных выпадах со стороны НАТО провокаторы пострадают первыми.

«Польша и прибалтийские республики отличаются особой агрессивностью, во всяком случае на словах, все время бряцают оружием. Польша дошла до того, что заявляет о своих планах вдоль границ Беларуси и Калининградской области установить около двух миллионов противотанковых мин, хотела бы получить еще американское ядерное оружие. Это печально», — сказал глава СВР.

Он также предупредил, что при любых недружественных действиях со стороны блока последствия в первую очередь ощутят на себе носители таких идей именно в этих странах — Польше и Прибалтике. Представителям определённых политических кругов в этих государствах следовало бы подумать на эту тему, заключил Нарышкин.

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