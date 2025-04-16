Советника Пентагона отправили в отпуск за разглашение секретной информации

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Советник министра обороны США Пита Хегсета Дэн Колдуэлл отправлен в административный отпуск из-за причастности к утечке секретной информации. Решение о его отстранении было принято 15 апреля после идентификации в ходе внутреннего расследования, как сообщает Reuters.
Ранее президент США Дональд Трамп отверг возможность отставки самого Хегсета, несмотря на скандал вокруг утечек.
В ночь с 15 на 16 апреля стало известно, что поздним вечером во вторник президент России Владимир Путин прибыл в Кремль. Об этом свидетельствует видео. На кадрах, снятых в 23:06 по московскому времени, запечатлен кортеж российского лидера, направляющийся к резиденции.
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«Хегсет отлично выполняет свою работу, он не имеет к этому никакого отношения», — говорил тогда американский лидер.Колдуэлл, занимавший пост в Пентагоне, был выведен из структуры министерства обороны сразу после установления его связи с инцидентом.
В ночь с 15 на 16 апреля стало известно, что поздним вечером во вторник президент России Владимир Путин прибыл в Кремль. Об этом свидетельствует видео. На кадрах, снятых в 23:06 по московскому времени, запечатлен кортеж российского лидера, направляющийся к резиденции.
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Мария Моисеева