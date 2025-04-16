Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Советника Пентагона отправили в отпуск за разглашение секретной информации

Советника Пентагона отправили в отпуск за разглашение секретной информации

В США из-за утечек информации советника Пентагона Колдуэлла отправили в отпуск
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Советник министра обороны США Пита Хегсета Дэн Колдуэлл отправлен в административный отпуск из-за причастности к утечке секретной информации. Решение о его отстранении было принято 15 апреля после идентификации в ходе внутреннего расследования, как сообщает Reuters.
Ранее президент США Дональд Трамп отверг возможность отставки самого Хегсета, несмотря на скандал вокруг утечек.

«Хегсет отлично выполняет свою работу, он не имеет к этому никакого отношения», — говорил тогда американский лидер.
Колдуэлл, занимавший пост в Пентагоне, был выведен из структуры министерства обороны сразу после установления его связи с инцидентом.

В ночь с 15 на 16 апреля стало известно, что поздним вечером во вторник президент России Владимир Путин прибыл в Кремль. Об этом свидетельствует видео. На кадрах, снятых в 23:06 по московскому времени, запечатлен кортеж российского лидера, направляющийся к резиденции.

Читайте также:

Звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн рассказал о напряженной встрече Юры Борисова с Канье Уэстом

«Газпром» собрался возобновить производство на заводах Bosch в Питере

«Забыл, что женщина — не соперник, а партнер»: Смагажевский вновь сошелся с Ермолаевой после расставания и извинился перед ней
#сша
#отпуск
#президент
#дональд трамп
#скандал
#пост
Кортеж Путина прибыл в Кремль поздно вечером 15 апреля
16 апреля 2025, 02:35

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Поздним вечером 15 апреля президент России Владимир Путин прибыл в Кремль. Об этом свидетельствует видео, опубликованное Telegram-каналом «Вы слушали Маяк».
На кадрах, снятых в 23:06 по московскому времени, запечатлен кортеж российского лидера, направляющийся к резиденции. Причины столь позднего визита Путина в Кремль на данный момент неизвестны.



Ранее во время расширенного заседания президиума Госсовета Путин рассказал о формировании комфортной среды для жизни в регионах. Он также заявил о необходимости пересмотра дорожных нормативов в соответствии с логикой и практической целесообразностью.

Глава государства подчеркнул, что исполнительная власть должна ориентироваться на запросы граждан, а не на бюрократические предписания. Он призвал отменить или скорректировать нормы, которые противоречат здравому смыслу, отметив, что ряд текущих правил требует срочного пересмотра.

Читайте также:

В России могут увеличить выплаты пособий семьям погибших участников СВО

«Каждый год меняют бордюры у нас»: Силуанов раскритиковал неэффективность трат на ЖКХ и ремонты дорог в России

Санта-Клаус отхлестал ребенка еловыми ветками по лицу и теперь может сесть на пять лет
#изменения
#владимир путин
#президент
#кремль
#видео
#мероприятия
#telegram
#информация
#власть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Больше не существует»: Глава Еврокомиссии объявила об исчезновении Запада в привычном понимании
Глава ЕК фон дер Ляйен: Запада, каким мы его знали, больше не существует
16 апреля 2025, 01:38

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Запад, каким его знали, больше не существует. Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью с журналистами, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом ознаменовало конец эпохи Запада в его привычном понимании. Ее слова передает РИА Новости.
«Запада, каким мы его знали, больше не существует», — указала фон дер Ляйен, отвечая на вопрос о возможной лидерской роли ЕС в западном мире.
По её словам, трансатлантический альянс переживает трансформацию, но она продолжает верить в сохранение партнёрства между Европой и США. Глава Еврокомиссии подчеркнула, что ведёт активные переговоры с лидерами государств, стремясь укрепить позиции Европы в меняющемся мировом порядке.

Фон дер Ляйен отметила, что сегодня ЕС сталкивается с запросами от стран мира на расширение торговли и «установление общих правил». Европейская предсказуемость и надёжность, по её мнению, вновь стали ценным активом, но это накладывает на ЕС большую ответственность.

Читайте также:

Самолет ВВС Израиля случайно сбросил бомбы на свою территорию

Иркутские художницы поздравили Аллу Пугачеву с днем рождения и наклеили портрет певицы на заброшку в центре города

«Каждый год меняют бордюры у нас»: Силуанов раскритиковал неэффективность трат на ЖКХ и ремонты дорог в России
#сша
#дом
#интервью
#новости
#ес
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Нарышкин: При агресси НАТО против Союзного государства пострадают Польша и Прибалтика
Нарышкин предупредил Польшу и Прибалтику о последствиях агрессии против РФ и РБ
15 апреля 2025, 22:04

Сергей Нарышкин (Фото: kremlin.ru)

В случае возможной агрессии НАТО против Союзного государства России и Белоруссии ущерб будет нанесён всему Североатлантическому альянсу. Однако первыми пострадают Польша и прибалтийские республики.
Такое предупреждение озвучил перед журналистами в Минске директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Он подчеркнул, что при каких-либо враждебных выпадах со стороны НАТО провокаторы пострадают первыми.

«Польша и прибалтийские республики отличаются особой агрессивностью, во всяком случае на словах, все время бряцают оружием. Польша дошла до того, что заявляет о своих планах вдоль границ Беларуси и Калининградской области установить около двух миллионов противотанковых мин, хотела бы получить еще американское ядерное оружие. Это печально», — сказал глава СВР.

Он также предупредил, что при любых недружественных действиях со стороны блока последствия в первую очередь ощутят на себе носители таких идей именно в этих странах — Польше и Прибалтике. Представителям определённых политических кругов в этих государствах следовало бы подумать на эту тему, заключил Нарышкин.

Читайте также:

Глава СВР Нарышкин назвал требования России по мирному урегулированию на Украине

В СВР раскрыли, какой будет обстановка в мире в 2025 году

Минск ратифицировал договор, допускающий создание Россией военных объектов в Белоруссии
#предупреждение
#оружие
#польша
#нато
#ядерное оружие
#рф
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сербии угрожают отказом в членстве в ЕС, если Вучич приедет на парад Победы в Москве
Сербии могут отказать в членстве в ЕС, если Вучич посетит парад Победы в Москве
15 апреля 2025, 21:04

Фото: iStock/rarrarorro

Европейские чиновники предупредили президента Сербии Александра Вучича, что его посещение в Москве парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, может стать препятствием для вступления Сербии в Евросоюз. Об этом сообщает газета Financial Times.
Отмечается, что стране откажут во вступлении в ЕС в случае, если Вучич всё же подтвердит своё намерение посетить парад в российской столице 9 мая.

На угрозу незамедлительно отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая назвала произошедшее «возрождением евронацизма».

В своём Telegram-канале она напомнила, что 80 лет назад фашисты такими же способами заставляли отказываться от Родины, веры и этноса тех, кого считали «людьми второго сорта».

Читайте также:

Песков: В Москве на Параде Победы ожидается более 20 глав государств

В Евросоюзе раскритиковали вице-премьера Сербии за «флирт с Москвой»

МИД ответил на призыв ФРГ не допускать Россию на мероприятия в честь Победы
#сербия
#россия
#евросоюз
#парад победы
#9 мая
#политика
#призыв
#мид
#мария захарова
#вучич
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Фицо: Никто не может запретить мне быть на Параде Победы в Москве, включая Каллас
Фицо: Никто не может запретить мне посетить 9 Мая Парад Победы в Москве
15 апреля 2025, 19:55

Роберт Фицо (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо решительно настроен посетить 9 Мая торжественный парад в Москве, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он заявил, что никто не может запретить ему сделать это.
Глава словацкого правительства подчеркнул, что не откажется от своего намерения, несмотря на заявления верховного представителя Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

«В Москву 9 мая еду. Является ли предостережение госпожи Каллас шантажом или объявлением о том, что после возвращения из Москвы я буду наказан? Не знаю, но знаю, что идет 2025 год, а не 1939-й», — сказал Фицо.

Накануне, 14 апреля, глава европейской дипломатии заявила, что визиты в Россию лидеров стран — кандидатов в блок 9 мая являются нежелательными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ее заявления «жесткими и неправильными», а спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отстранить Каллас от должности за её выступление, а после отдать под Международный трибунал ООН.

Читайте также:

Володин предложил отдать главу европейской дипломатии Каллас под трибунал

Песков: В Москве на Параде Победы ожидается более 20 глав государств

Фицо хочет лично поблагодарить Россию 9 мая за победу над фашистами
#вячеслав володин
#9 мая
#дмитрий песков
#оон
#роберт фицо
Следите за нашими новостями
в удобном формате