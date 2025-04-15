Нарышкин: При агресси НАТО против Союзного государства пострадают Польша и Прибалтика

Сергей Нарышкин (Фото: kremlin.ru)
В случае возможной агрессии НАТО против Союзного государства России и Белоруссии ущерб будет нанесён всему Североатлантическому альянсу. Однако первыми пострадают Польша и прибалтийские республики.
Такое предупреждение озвучил перед журналистами в Минске директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Он подчеркнул, что при каких-либо враждебных выпадах со стороны НАТО провокаторы пострадают первыми.
Он также предупредил, что при любых недружественных действиях со стороны блока последствия в первую очередь ощутят на себе носители таких идей именно в этих странах — Польше и Прибалтике. Представителям определённых политических кругов в этих государствах следовало бы подумать на эту тему, заключил Нарышкин.
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«Польша и прибалтийские республики отличаются особой агрессивностью, во всяком случае на словах, все время бряцают оружием. Польша дошла до того, что заявляет о своих планах вдоль границ Беларуси и Калининградской области установить около двух миллионов противотанковых мин, хотела бы получить еще американское ядерное оружие. Это печально», — сказал глава СВР.
Он также предупредил, что при любых недружественных действиях со стороны блока последствия в первую очередь ощутят на себе носители таких идей именно в этих странах — Польше и Прибалтике. Представителям определённых политических кругов в этих государствах следовало бы подумать на эту тему, заключил Нарышкин.
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Александр Бойцов