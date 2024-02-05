Стало известно, зачем приезжала Нуланд на Украину

Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин высказал свое мнение относительно решения Нидерландов направить три дрона MQ-9 Reaper на восточную границу НАТО в Румынию для слежки за Россией. Он подчеркнул, что эти действия продолжают линию общего курса правительства Нидерландов и демонстрируют их приверженность блоковой дисциплине. Решение было принято еще в октябре 2023 года и рассматривается как демонстрация твердой позиции Гааги.