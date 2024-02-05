Стало известно, зачем приезжала Нуланд на Украину

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Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд приезжала в Киев 31 января, чтобы предотвратить возможный военный переворот на Украине. Такие данные приводит Asia Times.
«Почему Нуланд помчалась в Киев? Почти наверняка Белый дом велел ей немедленно отправиться туда на случай, если дела в Киеве были бы плохи. Очевидно, они действительно опасались, что Залужный мог развернуть армию и использовать ее против Зеленского», — говорится в статье.
Автор уверен, что главной задачей Нуланд было успокоить главкома ВСУ Валерия Залужного, которого украинский лидер Владимир Зеленский хочет сместить с должности из-за неудач армии на поле боя. При этом в статье не исключается, что Залужный еще может пойти против Киева.
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Элина Позднякова