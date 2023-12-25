Мария Захарова указала на попытки Запада раскачать ситуацию в Сербии

Фото: сайт Кремля
Попытки коллективного Запада раскачать и дестабилизировать ситуацию в Сербии вполне очевидны. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
В ходе беспорядков в центре Белграда пытались ворваться в помещение городской администрации. Также был поврежден фасад и окна исторического здания, которое охраняется государством как архитектурный памятник.
Она подчеркнула, что единственной возможной реакцией в данной ситуации является строгое следование Конституции страны и уважение к выбору сербского народа, проголосовавшего за национальные интересы своего государства.
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«Вполне очевидны попытки коллективного запада раскачать ситуацию в стране, используя техники «майданных» переворотов», — сказала российский дипломат.
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Александр Бойцов