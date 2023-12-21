МИД: Миф об угрозе для Дании со стороны российских рыбаков — очередной вброс

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Утверждения о том, что Дании как будто бы угрожает соглашение между Россией и Фарерскими островами — часть информационной компании против Москвы. Она направлена на разрушение отношений между РФ и этой датской автономией.
Российский дипломат напомнила, что основой для многолетних отношений РФ и Фарер является Соглашение между правительством СССР с одной стороны и Дании и местным самоуправлением Фарерских островов в области рыболовства от 1977 года, которое было продлен в декабре нынешнего года. Захарова отметила, что сама по себе идея о том, что российские рыбаки представляют какую-то угрозу для Дании, отнюдь не нова. Вопрос о том, на чём она основана, представитель МИД РФ переадресовала авторам подобных утверждений.
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Александр Бойцов