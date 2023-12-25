Сербия поблагодарила спецслужбы России за информацию о готовящихся беспорядках

Фото: iStock/rarrarorro
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила на телеканале Pink, что информацию о планируемых беспорядках в Белграде спецслужбам Сербии передали их российские коллеги.
Она лично выразила благодарность Москве за предоставленное предупреждение.
Она также добавила, что многие другие страны были в курсе готовящихся событий, но не предложили помощи.
Читайте также:
Вучич проведет встречу с послом России в понедельник
Вучич созвал срочное заседание Совбеза
Полиция разогнала протестующих в центре Белграда
«Российская служба безопасности поделилась информацией с нами, но нас обвиняли в распространении дезинформации, что, конечно же, нелепо», — отметила политик.
Читайте также:
Вучич проведет встречу с послом России в понедельник
Вучич созвал срочное заседание Совбеза
Полиция разогнала протестующих в центре Белграда
Артем Кузьмин