Маркелов назвал предвыборной историей обещания Трампа не помогать Киеву

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Политолог Сергей Маркелов заявил, что обещания экс-президента США Дональда Трампа прекратить поддержку Украины в случае победы на предстоящих выборах являются лишь частью предвыборной гонки.
«Понятно, что это стопроцентная предвыборная история. Дональд Трамп — участник предвыборной гонки, и с большой долей вероятности он одержит победу. Безусловно, он играет в противовес команде Байдена, которая активно спонсирует конфликт на Украине», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.
Он подчеркнул, что не стоит считать Трампа более лояльным к Москве политическим деятелем США, поскольку все его действия будут продиктованы исключительно интересами Штатов.
«Пути будет только два: либо уйти и признать поражение, либо удвоить ставку. Второй вариант обеспечит прямое боестолкновение между Россией и НАТО. Самые экстремальные силы на Западе — это те, кто хотят, чтобы наша страна исчезла. Есть менее воинственные, кто тоже хочет поражения русской армии, чтобы потом принудить Москву к переговорам», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Крапивник.
Ранее сообщалось, что республиканцы в Палате представителей Конгресса США заявили, что не собираются принимать бюджетный запрос Джо Байдена в его нынешнем виде и обвинили президента в стремлении к безрассудным тратам.
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