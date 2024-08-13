«Хохлы, ждем вас снова»: «вагнера» разгромили бронегруппу ВСУ под Курском

Фото: Минобороны РФ
Согласно представленным данным, за один день боев было ликвидировано: 7 бронемашин типа «Буцефал» и захвачен ещё один трофейный «Буцефал»; 1 пикап; до 50 боевиков.
«После обеда к нам подключились морпехи. В радиоперехватах нас величают бойцы ССО, а мы просто ветераны ЧВК "Вагнер", которые с каждым днем делают Россию еще более великой», – говорится в комментарии к видео, которое приводит у себя в ленте Telegram-канал «Военкоры русской весны».Кроме того, в сообщении добавлено, что бойцы уверяют противника, что готовы продолжать свою работу в том же духе: «Хохлы, ждем вас снова, прожарка прошла успешно».
Ранее Владимир Зеленский заявил о планах добиться разрешения на использование западного оружия для ударов по глубинным территориям России. Он поручил Министерству обороны и дипломатам подготовить перечень необходимых мер для применения западного дальнобойного вооружения.
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Елена Перлова