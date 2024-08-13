Генерал-майор запаса и депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев раскритиковал киевские власти за их попытки использовать западное оружие для ударов по территории России. В интервью РИА Новости он заявил, что Киев демонстрирует свою «звериную фашистскую сущность», добиваясь разрешения на применение дальнобойного вооружения.
Ивлев подчеркнул, что Киев «идет ва-банк», связывая полученные разведданные с дальнобойным оружием. Он считает, что такие действия лишь подтверждают агрессивный настрой киевского режима и его готовность на всё ради достижения своих целей.
Ранее Владимир Зеленский заявил о намерении добиваться разрешения на использование западного оружия для ударов по России, поручив Министерству обороны и дипломатам разработать перечень необходимых действий.
Ивлев также отметил, что киевский режим активно втягивает в конфликт США и страны НАТО, что подтверждается активным сканированием российской территории авиацией дальней радиолокационной разведки НАТО. По его словам, на практике ВСУ продолжают наносить удары по российским городам и селам, жертвами которых становятся мирные граждане.
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Ранее Владимир Зеленский заявил о намерении добиваться разрешения на использование западного оружия для ударов по России, поручив Министерству обороны и дипломатам разработать перечень необходимых действий.
Ивлев также отметил, что киевский режим активно втягивает в конфликт США и страны НАТО, что подтверждается активным сканированием российской территории авиацией дальней радиолокационной разведки НАТО. По его словам, на практике ВСУ продолжают наносить удары по российским городам и селам, жертвами которых становятся мирные граждане.
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Елена Перлова