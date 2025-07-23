Протестующие в Киеве скандируют лозунги «майдана» 2014 года
В Киеве протестующие против ограничения полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) кричат скандируют лозунги «майдана» 2014 года. Об этом сообщают украинские СМИ.
Митинг собрался возле театра имени Франко. Там демонстранты прыгают и выкрикивают лозунги «майдана» 2014 года. К тому же ночью на этом месте ночевали около 40 человек. Правоохранители не исключают, что сегодня их будет больше.
Напомним, что во многих городах Украины вспыхнули митинги против ликвидации независимости НАБУ и САП. На фоне этого Киеву пригрозили отказом во вступлении в ЕС. К тому же украинские власти могут полностью лишиться западной поддержки.
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