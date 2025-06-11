В США рассказали, как израильские военные издевались над Гретой Тунберг

11 июня 2025, 16:56

Politico: израильские военные издевались над Гретой Тунберг после задержания

Грета Тунберг (Фото: РИА Новости/Шерри Парди)

Военные Израиля проявили жестокость к пассажирам судна с гуманитарной помощью, следовавшего в сектор Газа. Среди них была шведская активистка Грета Тунберг. Об этом информирует Politico.