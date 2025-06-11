В США рассказали, как израильские военные издевались над Гретой Тунберг
Военные Израиля проявили жестокость к пассажирам судна с гуманитарной помощью, следовавшего в сектор Газа. Среди них была шведская активистка Грета Тунберг. Об этом информирует Politico.
По словам французского врача Батиста Андре, израильские пограничники якобы намеренно создавали неудобства. Он отметил, что военные Израиля включали громкую музыку и танцевали, чтобы мешать людям спать, особенно Тунберг.
Уточняется, что задержанные испытывали проблемы с доступом к еде и воде.
Ранее глава Минобороны Израиля Исраэль Кац приказал армии (ЦАХАЛ) не пускать к Сектору Газа судно с экоактивисткой Гретой Тунберг. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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