Во время дебатов с Харрис Трамп более 15 раз упомянул Путина и Россию

Фото: сайт Кремля
Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп не менее 15 раз упомянул Путина и Россию во время дебатов со своей конкуренткой от демократов Камалой Харрис. Педвыборное мероприятие проходило в Филадельфии (штат Пенсильвания).
Нынешние предвыборные теледебаты между кандидатами были организованы телеканалом ABC News. Бывший, а, возможно, и будущий президент США говорил о Путине, в частности, когда утверждал, что конфликтов на Украине и Ближнем Востоке не было бы при его администрации. Также Трамп подверг критике действующего президента Джозефа Байдена и чиновников Белого дома за отсутствие контактов с Россией по поводу урегулирования украинского конфликта.
Этот раунд теледебатов транслировался всеми крупнейшими американскими телекомпаниями. Не исключено, что он окажется последним, так как Трамп и Харрис пока никак не могут договориться, пройдёт ли ещё хотя бы одна такая встреча.
Читайте также:
Харрис обещает обеспечить США самой смертоносной армией в мире
Харрис обвинила Трампа в желании бросить Украину ради Путина
Трамп пообещал организовать переговоры Путина и Зеленского для урегулирования конфликта
Александр Бойцов