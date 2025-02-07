Стало известно, что может стать провалом для Трампа

Дональд Трамп (Фото: Whitehouse.gov)
Решение президента США Дональда Трампа о закрытии в стране Агентства по международному развитию (USAID) приведет его к катастрофе и провалу. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники.
«Это Афганистан Трампа... Это будет хуже, чем Афганистан, потому что мы не только выходим без предупреждения, но еще и (предприниматель — прим. ред.) Илон Маск пишет, что USAID — это кучка преступников, и это хорошо укладывается в нарративы многих правительств, в странах которых мы ведем работу», — сказано в материале.Уточняется, что один высокопоставленный чиновник в США назвал действия нынешней американской администрации «безответственными», а риски для сотрудников агентства за границей — «высокими».
В пятницу стало известно, что все сотрудники USAID, нанятые напрямую по всему миру с некоторыми исключениями, будут отправлены в отпуск. Кроме того, закроются все представительства агентства за границей.
Ранее сообщалось, против кого введет ограничения Дональд Трамп.
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