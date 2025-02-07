Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Стало известно, что может стать провалом для Трампа

Стало известно, что может стать провалом для Трампа

FT: решение Трампа о закрытии USAID станет для него провалом и катастрофой
Дональд Трамп (Фото: Whitehouse.gov)

Дональд Трамп (Фото: Whitehouse.gov)

Решение президента США Дональда Трампа о закрытии в стране Агентства по международному развитию (USAID) приведет его к катастрофе и провалу. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники.
«Это Афганистан Трампа... Это будет хуже, чем Афганистан, потому что мы не только выходим без предупреждения, но еще и (предприниматель — прим. ред.) Илон Маск пишет, что USAID — это кучка преступников, и это хорошо укладывается в нарративы многих правительств, в странах которых мы ведем работу», — сказано в материале.
Уточняется, что один высокопоставленный чиновник в США назвал действия нынешней американской администрации «безответственными», а риски для сотрудников агентства за границей — «высокими».



В пятницу стало известно, что все сотрудники USAID, нанятые напрямую по всему миру с некоторыми исключениями, будут отправлены в отпуск. Кроме того, закроются все представительства агентства за границей.

Ранее сообщалось, против кого введет ограничения Дональд Трамп.

Читайте также:

В Швейцарии продолжают массово читать RT вопреки запретам от Евросоюза

МИД Азербайджана призвал закрыть «Русский дом» в Баку

Меркель сделала откровенное заявление о российском газе
#мир
#сша
#дональд трамп
#новости
Шольц увидел «угрозу» для Гренландии со стороны России
Шольц: В Гренландии нужно усилить контингент НАТО из-за угроз со стороны России
08 февраля 2025, 10:11

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

Странам НАТО нужно усилить свое военное присутствие на территории Гренландии на фоне «угроз» со стороны РФ и КНР в регионе. Об этом в беседе с RND сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.
При этом с президентом США Дональдом Трампом, требующим присоединить остров к Штатам, по мнению Шольца, необходимо сохранить «хорошие отношения». Он пояснил, ​что изменение климата меняет Арктический регион, что открывает новые судоходные пути, к которым Пекин и Москва проявляют интерес. По этой причине существуют законные вопросы безопасности, подчеркнул канцлер.

Берлин «продолжит делать все возможное для поддержания хороших отношений» с Вашингтоном, заключил Шольц.

Напомним, Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Америки Панамский канал.

Читайте также:

В Германии развеяли надежды Трампа на Украину

Страны НАТО обсуждали отправку войск в Гренландию из-за угроз Трампа

Трамп выразил уверенность, что США получат Гренландию
#сша
#россия
#китай
#регион
#отношения
#нато
#шольц
#гренландия
#германия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Балтийские страны вышли из энергокольца БРЭЛЛ с Россией и Белоруссией
Минэнерго: балтийские страны вышли из энергокольца БРЭЛЛ с Россией и Белоруссией
08 февраля 2025, 09:51

Фото: iStock/TebNad

Энергосистема Калининградской области начала работать в автономном режиме после выхода балтийских стран из энергетического кольца БРЭЛЛ. Об этом информирует пресс-служба российского Минэнерго.
Эстония, Латвия и Литва решили отключиться от БРЭЛЛ и передали соответствующее уведомление России и Белоруссии летом прошлого года.

По данным ведомства, суммарная мощность калининградских электростанций составляет 1,88 ГВт. Уточняется, что данный показатель в несколько раз превышает пиковое энергопотребление региона и позволяет в любых обстоятельствах обеспечить энергоснабжение жителей Калининградской области.

Читайте также:

Эксперт оценил вероятность блэкаута на Украине после слов Зеленского

Минэнерго сообщило об исчерпании оставшихся от СССР резервов электроэнергии

Эксперт Якубович: отказ Европы от газа из России приведет к дефициту и росту цен
#латвия
#эстония
#литва
#белоруссия
#россия
#электроэнергия
#калининград
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Германии развеяли надежды Трампа на Украину
Spiegel: Украина не обладает ресурсами, которыми хочет завладеть Трамп
08 февраля 2025, 08:44

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

На территории Украины нет редкоземельных металлов, в разработке которых заинтересован президент США Дональд Трамп. Об этом информирует издание Der Spiegel.
Уточняется, что Украина обладает некоторыми запасами полезных ископаемых, однако их количества недостаточно, чтобы она могла считаться сырьевой базой. По словам сотрудника Федерального института наук о Земле и природных ресурсах Харальда Эльснера, соглашение вряд ли может быть о конкретных веществах или количествах, которые могут быть отправлены в Америку.

Какие именно ресурсы имеет в виду американский президент, заявляя о разработке украинских месторождений, — неизвестно.

Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что Украина рассматривает возможность хранения американского сжиженного газа (СПГ) в своих ПХГ с перспективой стать хабом для поставок в европейские страны.

Читайте также:

Зеленский заявил о готовности заключить «взаимовыгодную» сделку с Трампом

Стало известно, что может стать провалом для Трампа

Страны НАТО обсуждали отправку войск в Гренландию из-за угроз Трампа
#соглашение
#президент
#украина
#страны
#нато
#владимир зеленский
#сша
#дональд трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бербок возмутилась «величайшей радости» Путина из-за прекращения работы МУС
Бербок: прекращение работы МУС доставит Путину «величайшую радость»
08 февраля 2025, 03:25

Фото: iStock/JARAMA

Глава МИД Германии Анналена Бербок высказалась против санкций США в отношении Международного уголовного суда (МУС). Она считает, что прекращение работы суда будет «радостью» для президента России Владимира Путина, как следует из релиза МИД ФРГ, который цитирует РИА Новости.
«Если МУС сейчас не сможет продолжить свою работу, это станет одной из величайших радостей для Путина», — объяснила Бербок.
Ранее министерство приняло к сведению объявленные США санкции против МУС, при этом в Берлине заявили о поддержке работы суда. Бербок отметила, что поддержка международного права и МУС является важным приоритетом в области безопасности.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении санкций против суда за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль. Указ включает блокировку собственности и активов, а также запрет на въезд в США для членов МУС и их семей.

МУС, в свою очередь, осудил это решение и подтвердил намерение продолжать обеспечивать правосудие.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст запросил у Трампа свободы для обвиняемого во множественных изнасилованиях P. Diddy, а Гоша Рубчинский расторг с проблемным рэпером контракт.

Читайте также:

Трамп введет санкции против МУС в ближайшее время

В Екатеринбурге арестовали блогера Анисимова за экстремизм на его канале

Монеточка* наконец-то погасила штраф за отсутствие маркировки иноагента

*Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
#сша
#санкции
#израиль
#дональд трамп
#мид
#фрг
#поддержка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский заявил о готовности заключить «взаимовыгодную» сделку с Трампом
Reuters: Зеленский предложил Трампу заключить сделку по полезным ископаемым
08 февраля 2025, 01:08

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности Киева заключить сделку с США, предложив взаимовыгодное сотрудничество в разработке украинских месторождений полезных ископаемых и использование подземных газовых хранилищ страны. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters.
«Если мы говорим о сделке, то давайте заключим сделку, мы только за», — сказал президент Украины.
Ключевым условием любой договорённости Зеленский назвал гарантии безопасности для Украины.

По словам Зеленского, приоритет в проектах по совместной работе должен оставаться за американскими партнёрами, учитывая их масштабную поддержку. Однако Киев не хочет просто отдавать США полезные ископаемые страны — рассматривается лишь «взаимовыгодное сотрудничество».

Зеленский также подтвердил, что Украина рассматривает возможность хранения американского сжиженного газа (СПГ) в своих ПХГ с перспективой стать хабом для поставок в Европу.

Читайте также:

Грузия потребовала извинений после слов Трампа о USAID

«Мой прайд!»: Мондезир опубликовал обращение к сыновьям после претензий Юлии Ефременковой. Почему звезда «Дома-2» запретила видеться с детьми?

Каждая третья атака мошенников в 2025 году будет совершена с помощью ИИ
#сша
#сотрудничество
#украина
#интервью
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате