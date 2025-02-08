В МИД РФ прокомментировали ситуацию вокруг четы Макрон

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov
Ситуация вокруг четы Макрон — хороший пример преследования французских журналистов за их запросы на интересующую тему. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на российского дипломата Марию Захарову.
«…Не наш вопрос, безусловно, но я привожу это в качестве примера того, как французские же журналисты подвергаются преследованию со стороны властей … только за то, что направляют или имеют наглость, как опять же говорят во Франции, направлять вопросы, которые их интересуют», — прокомментировала официальный представитель МИД РФ.В конце 2021 года, за несколько месяцев до выборов президента Франции, некая Наташа Рей, назвавшая себя независимой журналисткой, утверждала, что Брижит Марон родилась мужчиной, чье имя Жан-Мишель.
Летом 2023 года Рей признали виновной в клевете, а в сентябре прошлого года выписали штраф на 13,5 тысячи евро.
Весной прошлого года французский лидер Эммануэль Макрон критиковал СМИ за сообщения о его супруге.
Что касается Наташи Рей, она, по словам ее адвоката, хочет попросить политубежище через российское посольство во Франции.
Ранее стало известно, кому МИД России направил протест.
Читайте также:
Стал известен владелец поврежденного в финском заливе российского кабеля
В Грузии оценили возможность восстановления дипотношений с Россией
Балтийские страны вышли из энергокольца БРЭЛЛ с Россией и Белоруссией
Никита Кротов