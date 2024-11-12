ВС РФ в зоне СВО вооружились технологией Илона Маска

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Российские войска пользуются спутниками Starlink американского бизнесмена Илона Маска в зоне спецоперации, пишет «Военное дело», ссылаясь на военкора Александра Коца.
«Старлинком» в войсках мы активно пользуемся на территории СВО. Через него, в том числе, идут трансляции на различные пункты управления, картинки с разведывательных БПЛА. Это очень серьезно подняло наш уровень разведывательный, нашу возможность отслеживать передвижения противника, его планов и так далее», — проинформировал военкор.Он добавил, что технологии помогают российским разведчикам, однако аналога такой системы в РФ пока нет, поэтому приходится пользоваться американской.
Ранее сообщалось, что заявил Илон Маск об украинском конфликте.
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Никита Кротов