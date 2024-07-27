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Пловцы из Южной Кореи покинули Олимпийскую деревню из-за транспортных проблем

27 июля 2024, 15:10
Фото: istockphoto/Alla Tsyganova

Фото: istockphoto/Alla Tsyganova

Шесть пловцов из сборной Южной Кореи отказались жить в Олимпийской деревне и покинули её. Причиной этого они назвали ужасающую ситуацию с транспортной системой Парижа.


По словам одного из спортсменов, в автобусах нет кондиционеров и они больше похожи на сауну, передаёт информационный портал RBC Sport. Другой атлет пожаловался, что окна в транспорте заклеены скотчем. Очевидно, это сделано в целях защиты от террористической угрозы, но находиться в таком транспорте неприятно. В результате южнокорейские пловцы перебрались в отель, который находится в пешей доступности от бассейна, где будут проходить старты Олимпиады.

Это уже не первый инцидент с участием делегации из Южной Кореи. На церемонии открытия сборную страны представили как КНДР. Из-за этого недоразумения власти Сеула требуют встречи с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.

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Позор и пятно на олимпийском движении: Звезда UFC призвал вернуть Олимпиаду в РФ
Махачев назвал позором Игры в Париже и призвал вернуть Олимпиаду в РФ
27 июля 2024, 20:41

Фото: istock / Mateescu Mugur

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев призвал вернуть Олимпиаду в Россию. Как считает российский боец, церемония открытия Игр в Париже является темным пятном на олимпийском движении. Своё мнение он озвучил в соцсети Х.
«Игры в Париже — это позор и темное пятно на олимпийском движении. Мы должны снова вернуть их в Россию, чтобы все исправить», — написал спортсмен.
К записи он также приложив видеоролик со сравнением церемоний открытия Игр в Париже и Олимпиады в Сочи.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала жуткой мерзостью церемонию открытия Олимпиады. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они принимают участие в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.

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«Жуткая мерзость»: Вяльбе об открытии Олимпийских игр — 2024
Вяльбе назвала жуткой мерзостью церемонию открытия Олимпиады
27 июля 2024, 17:54

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, комментируя церемонию открытия летних Олимпийских игр — 2024, призналась, что не хочет даже комментировать произошедшее. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Вяльбе, все торжественная церемония является «жуткой мерзостью». Глава Федерации лыжных гонок упомянула инцидент с перевернутым флагом, а также то, что организаторам Олимпиады–2024 было все равно на недочеты.

Вяльбе назвала европейцев безбожниками, а также заключила, что они «потеряли рассудок».

Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.

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#инцидент
#церемония
#игры
#олимпиада 2024
#спорт
#франция
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Тарасова оценила церемонию открытия Олимпийских игр в Париже
Тарасова назвала прекрасной церемонию открытия Олимпийских игр-2024 в Париже
27 июля 2024, 16:00

Фото: iStock/Mateescu Mugur

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила церемонию открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Тарасова назвала мероприятие прекрасным. По словам тренера, картинка преобразилась с наступлением темноты, а спортсмены красиво плыли по Сене.

Тарасова подчеркнула, что каждая страна делает лучшее, что она может сделать, поэтому не стоит сравнивать «творческое лицо государства», ведь это не соревнование.

«А если кого-то что-то смущает, пусть не смотрят», — заключила эксперт.

Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.

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#эксперт
#флаг
#спортсмены
#игры
#мок
#олимпиада 2024
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МОК отреагировал на ситуацию с перевернутым флагом на открытии Олимпиады
МОК о перевернутом олимпийском флаге на открытии Игр: это не конец света
27 июля 2024, 15:18

Фото: iStock/Cassia Bars

Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс сообщил, что в Международном олимпийском комитете сожалеют из-за ситуации с перевернутым олимпийским флагом во время церемонии открытия Игр-2024 в Париже, однако ошибки случаются у всех. Об этом Адамс заявил на пресс-конференции.
По словам Адамса, в процессе организации может произойти любая ситуация. Директор МОК по коммуникациям заключил, что необходимо двигаться дальше.

Ранее сообщалось, что на церемонии открытия Игр 2024 года в Париже олимпийский флаг повесили вверх ногами. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.

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#игры
#мок
#олимпиада 2024
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Итальянский журналист попросил убежища в России после открытия Олимпиады-2024
27 июля 2024, 13:19

Фото: istockphoto/Daniel Bartus

Итальянский журналист и финансовый аналитик Анджело Джулиано попросил убежища в России. Такую эмоциональную реакцию у него вызвала церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже.
Впервые в истории церемония открытия Игр прошла за пределами стадиона. Делегации стран-участниц проплыли по Сене мимо всех достопримечательностей французской столицы, а зрители размещались на набережных и мостах.

«Прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого дерьмового шоу», — написал Джулиано.

При этом журналист не уточнил, что именно стало причиной такой реакции. Возможно, его гнев вызвало представление миниатюры «Тайная вечеря» в исполнении трансвеститов и трансгендеров. В греческих СМИ это назвали крахом цивилизации и христианской культуры.

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Олимпийский флаг во время открытия Игр в Париже повесили вверх ногами
#зрители
#журналист
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#шоу
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«Куличенко у Кипра прекрасная»: Губерниев оценил церемонию открытия Олимпиады
27 июля 2024, 09:30

Фото: istockphoto/Mateescu Mugur

Известный тележурналист и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев положительно оценил церемонию открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Особо он отметил знаменосца сборной команды Кипра, бывшую российскую легкоатлетку Елену Куличенко.
Сама церемония открытия Олимпиады проходила необычно. Впервые в истории Игр её провели не на стадионе, а в самом городе. Спортивные делегации стран-участниц проплыли на лодках по Сене, от моста Аустерлиц до Трокадеро, мимо всех достопримечательностей французской столицы.

«Хорошая церемония, Куличенко у Кипра прекрасная… Интересно… Да, это Олимпиада!!!», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Конечно, острый на язык комментатор не мог не обратить внимание на скандал с участием Куличенко, разразившийся накануне Олимпиады. Тогда греческие журналисты нашли аккаунт спортсменки на платформе для взрослых Onlyfans с интимными фотографиями. Олимпийский комитет Кипра попросил легкоатлетку удалить свою страницу. Сама спортсменка заявила, что профиль принадлежит не ей, а все фотор=графии сгенерированы искусственным интеллектом.

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В Греции назвали крахом христианской культуры открытие Олимпиады в Париже
Pronews.gr: открытие Олимпиады в Париже показало крах цивилизации и культуры
27 июля 2024, 09:08

Фото: iStock/SimonLukas

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже показала крах цивилизации и христианской культуры в Западной Европе - трансвеститы изображали тайную вечерю. Об этом сообщает греческий портал pronews.gr.
Уточняется, что на торжественном мероприятии помимо трансвеститов присутствовала обезглавленная Мария-Антуанетта, унижение республиканской гвардии и другие непристойные действия. Депутат Европарламента Марион Марешаль выразила свое негодование по поводу церемонии.

Она отметила, что произошедшее мероприятие является безнадежной попыткой восхвалять ценности спорта и красоту Франции на фоне такой грубой пропаганды «культуры пробуждения».

«Знайте, что это говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое на любую провокацию», добавила парламентарий.

Напомним, церемония открытия летних Игр-2024 также не обошлась без серьезных инцидентов. Во время торжественного мероприятия олимпийский флаг повесили вверх ногами.

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В Париже прошла церемония открытия Олимпийских игр
27 июля 2024, 07:11

Фото: iStock/Aysenur Dincer

Церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр прошла в Париже.
Мероприятие состоялось в центре Парижа под проливным дождем. Некоторым зрителям пришлось покинуть церемонию из-за погодных условий.

Французский лидер Эммануэль Макрон и глава МОК Томас Бах наблюдали за мероприятием из VIP ложи. Примечательно, что парад спортсменов впервые прошел не на стадионе, а на лодках по реке Сене. Олимпийцы проплывали на фоне картин из Лувра и других художественных галерей Франции.

Открыла парад спортсменов сборная Греции. Церемония открытия летних Игр-2024 также не обошлась без инцидентов. Во время торжественного мероприятия олимпийский флаг повесили вверх ногами. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#флаг
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В Париже зажгли олимпийский огонь летних Игр-2024
27 июля 2024, 00:42

Фото: istockphoto/Yeongsik Im

Олимпийский огонь зажгли на церемонии открытия 33-х летних Игр в Париже, передает корреспондент «Ленты.ру».
Огонь зажгли трехкратные олимпийские чемпионы дзюдоист Тедди Ринер и легкоатлетка Мари-Жозе Перек. Затем пламя поднялось в небо на воздушном шаре.

Церемония открытия прошла на реке Сена, а делегации стран путешествовали по реке на лодках. Делегации России и Белоруссии не были допущены к участию в параде.

Олимпийские игры продлятся до 11 августа. Победители и призеры награждаются медалями, содержащими кусок металла, вырезанный из Эйфелевой башни.

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#париж
#олимпиада
#флаг
#лёгкая атлетика
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