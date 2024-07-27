Пловцы из Южной Кореи покинули Олимпийскую деревню из-за транспортных проблем

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Шесть пловцов из сборной Южной Кореи отказались жить в Олимпийской деревне и покинули её. Причиной этого они назвали ужасающую ситуацию с транспортной системой Парижа.
По словам одного из спортсменов, в автобусах нет кондиционеров и они больше похожи на сауну, передаёт информационный портал RBC Sport. Другой атлет пожаловался, что окна в транспорте заклеены скотчем. Очевидно, это сделано в целях защиты от террористической угрозы, но находиться в таком транспорте неприятно. В результате южнокорейские пловцы перебрались в отель, который находится в пешей доступности от бассейна, где будут проходить старты Олимпиады.
Это уже не первый инцидент с участием делегации из Южной Кореи. На церемонии открытия сборную страны представили как КНДР. Из-за этого недоразумения власти Сеула требуют встречи с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.
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Александр Бойцов