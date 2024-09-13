Маск назвал власти Австралии «фашистами» из-за планов контроля дезинформации

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь
Американский предприниматель Илон Маск подверг резкой критике правительство Австралии, назвав его «фашистским» в ответ на планы введения штрафов для онлайн-платформ за распространение дезинформации.
Власти Австралии рассматривают возможность наложения штрафов до 5% годового оборота компаний за неспособность остановить ложную информацию в интернете. Маск выразил свое недовольство этим решением через социальную сеть X, написав всего одно слово: «Фашисты».
Член палаты представителей Австралии Билл Шортен в эфире «Девятого канала» ответил на обвинения Маска, назвав его позицию непоследовательной. По его словам, Маск отстаивает свободу слова только тогда, когда это выгодно его бизнесу. Шортен подчеркнул, что попытки регулирования дезинформации направлены на защиту общественных интересов.
Это не первый случай, когда Маск выступает с критикой в адрес властей и СМИ. Ранее он назвал британское издание The Guardian «помоечным» после их критики его комментариев о климате в интервью с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.
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Член палаты представителей Австралии Билл Шортен в эфире «Девятого канала» ответил на обвинения Маска, назвав его позицию непоследовательной. По его словам, Маск отстаивает свободу слова только тогда, когда это выгодно его бизнесу. Шортен подчеркнул, что попытки регулирования дезинформации направлены на защиту общественных интересов.
Это не первый случай, когда Маск выступает с критикой в адрес властей и СМИ. Ранее он назвал британское издание The Guardian «помоечным» после их критики его комментариев о климате в интервью с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.
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Елена Перлова