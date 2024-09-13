Илона Маска встревожили слова Путина о прямом участии НАТО в конфликте на Украине

В Сумской, Николаевской, Харьковской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ территориях Херсонской области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

США намерены предоставить Украине всё необходимое для ее самозащиты и восстановления территориальной целостности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопросы о возможных ударах ВСУ вглубь российской территории с использованием американского оружия.

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