Илона Маска встревожили слова Путина о прямом участии НАТО в конфликте на Украине

Фото: сайт Кремля
В заявлении президента России Владимира Путина о возможном прямом участии НАТО в конфликте на Украине возникли опасения у американского предпринимателя Илона Маска.
В комментарии к видеофрагменту интервью Путина, опубликованному в соцсети Х, Маск выразил свое беспокойство: «У меня плохое чувство по поводу этого». Его реакция на слова Путина, которые касаются возможного расширения участия НАТО в конфликте, вызвала обсуждение в медиа и среди пользователей сети.
Одновременно в соцсети Х появилась информация, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис якобы готовятся к возможному развязыванию третьей мировой войны и санкционированию атак вглубь России. Также утверждается, что госсекретарь США Энтони Блинкен может объявить о разрешении Украине наносить удары по России с использованием западных ракет.
Основатель файлообменников Megaupload и Mega, Ким Дотком, выразил поддержку Маску, подтвердив его опасения и согласившись с его мнением.
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Одновременно в соцсети Х появилась информация, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис якобы готовятся к возможному развязыванию третьей мировой войны и санкционированию атак вглубь России. Также утверждается, что госсекретарь США Энтони Блинкен может объявить о разрешении Украине наносить удары по России с использованием западных ракет.
Основатель файлообменников Megaupload и Mega, Ким Дотком, выразил поддержку Маску, подтвердив его опасения и согласившись с его мнением.
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Елена Перлова