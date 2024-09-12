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На планы США разрешить Украине бить дальнобойными ракетами по РФ отреагировал американский бизнесмен Илон Маск в соцсетях. Поводом для этого явилась публикация о том, что третья мировая давно началась, но Запад не хочет об этом сообщать.
«Это, безусловно, шаг в этом направлении», — написал Маск.Ранее сообщалось, что США, возможно, уже приняли решение разрешить киевскому режиму бить по России.
Украина постоянно противоречит сама себе. Говоря о переговорах с Москвой, республика не отменяет законодательный запрет на это. Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский говорил, что никого не наделял полномочиями говорить с РФ. При этом Зеленского самого называют «просроченным» президентом, ведь его полномочия истекли 20 мая 2024 года.
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Никита Кротов