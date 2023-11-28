ХАМАС пригласил Илона Маска посетить сектор Газа

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Руководство ХАМАС пригласило американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска посетить сектор Газа. Об этом заявил представитель палестинского движения в Ливане Усама Хамданэ, сообщает Al Jazeera.
«Мы призываем Илона Маска посетить сектор Газа, чтобы он увидел масштабы резни, которую устроил оккупант (Израиль) против нашего народа», — заявил представитель ХАМАС.Вчера, 27 ноября, Илон Маск прилетел в Израиль, где встретился с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Встреча прошла на территории кибуца Кфар-Аза, который 7 ноября атаковали ХАМАС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак