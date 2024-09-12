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Украинцам за рубежом сделали неожиданное предложение

«Страна»: украинцам за рубежом предложили вступить в добровольческий легион
12 сентября 2024, 11:11
Фото: istockphoto/Silent_GOS

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Вступление в добровольческий легион боевиков ВСУ массово предлагают гражданам Украины, проживающим за рубежом, пишет издание «Страна.ua».
«Западная техника, обучение в странах НАТО, боевые украинские командиры и единомышленники — это «Украинский легион», где каждый может найти должность по специальности», — приводят журналисты текст письма.
Согласно предложению, добровольцы могут зарабатывать до 190 тысяч гривен (примерно 420 тысяч рублей), отдыхать в том числе и за рубежом, а также пройти месячный курс по боевой подготовке.



В июле украинский посол в Чешской республике Василий Зварыч говорил о планах киевского режима по распространению на другие государства опыта по формированию в Польше легиона из граждан Украины. Представитель дипмиссии заявлял, что реализация этого проекта может быть успешной.

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#новости
#всу
Пранкеры Вован и Лексус вытянули неожиданные слова про Украину от главы МИД Польши
Сикорский для пранкеров под видом Порошенко: Польша не хочет защищать Украину
12 сентября 2024, 10:31

Фото: istockphoto/macky_ch

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые связались с ним под видом украинского экс-президента Петра Порошенко, заявил, что у Варшавы нет желания защищать Украину. Видео беседы с министром пранкеры опубликовали в своем телеграм-канале.
«Все изменится, если Украина, если фронт начнет рушиться, все может измениться. Но на данный момент желание это делать нулевое», — ответил он вопрос, готовы ли поляки защищать Украину.
Сикорский добавил, что сейчас активно обсуждается инициатива об уничтожении российских ракет над Украиной с территории Польши, но даже там все далеко от какого-либо консенсуса, «весьма и весьма спорно».
«И на этот счет нет никакого согласия, потому что это означало бы вступление в войну», — отметил министр.
Он также заявил, что Польша может подготовить для Украины пару бригад в 2024 или 2025 году, но польские солдаты никогда не зайдут на территорию Украины.

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#счёт
#польша
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Орбакайте о России: встретимся когда-нибудь в лучшей жизни
Певица Кристина Орбакайте заявила, что дала последний концерт в России
12 сентября 2024, 10:16

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Певица Кристина Орбакайте заявила, что дала последний концерт в России и пообещала встретиться с публикой «когда-нибудь в лучшей жизни». Об этом она рассказала в интервью RTVI.
«Это был мой заключительный концерт, не получилось больше проехаться по России. В общем, я решила, что мы встретимся когда-нибудь в лучшей жизни», — пояснила она.
Дочь Пугачевой, которая уже долгое время живет в США и приезжает на родину только на заработки, добавила, что всегда была рядом со своей публикой даже в самые трудные времена.
«В России всегда сложные времена, всегда дефолты, всегда какие-то проблемы — и мы это все вместе переживали с моей российской публикой», — отметила Орбакайте.
Ранее внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров впервые попал в поле зрение прессы еще в конце нулевых. Тогда поклонники звездного семейства наблюдали за скандальным разрывом Кристины Орбакайте с ее гражданским супругом, миллионером Русланом Байсаровым. Спустя много лет подросший и возмужавший Дени вновь привлек внимание общественности. Пользователи Сети заметили невероятное сходство сына Орбакайте с Максимом Галкиным*. О том, кто на самом деле является отцом чеченского внука Пугачевой — в материале редакции «Радио 1».

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Основатель Pink Floyd раскрыл, что США нужно на Украине
Экс-лидер Pink Floyd Уотерс: правительство США не волнуют жизни людей на Украине
12 сентября 2024, 08:34

Фото: iStock/Jakub Laichter

Правительство США не волнуют жизни людей на Украине, им наплевать на них, обратился к украинскому народу бывший лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью журналистке из Луганска Фаине Савенковой. По его словам, все, что волнует «американскую империю» в других странах — это обогащение «плутократов».
«Их не волнуют жизни людей в других странах, таких как Украина. Украина — другая страна. Не совершайте ошибку <…> Народ Украины наверняка должен знать, что правительству Соединенных Штатов наплевать на ваши жизни», — заявил Уотерс.
Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ценит творчество бывшего лидера рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса и то, что музыкант понимает причины спецоперации на Украине.
«Я рад, что он меня не разочаровал. Поэтому приглашаю его выступить с концертами перед участниками специальной военной операции. Уверен, наши ребята это выступление высоко оценят», — подчеркнул политик в разговоре с изданием «Аргументы и факты».
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#операции
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Депутат ГД Ивлев назвал ВСУ пиратами за попытку захватить установку «Крым-2»
12 сентября 2024, 08:14

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В Черном море появились фашиствующие пираты. Об этом заявил депутат ГД от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, пишет РИА Новости.
Так Ивлев прокомментировал попытку Вооруженных сил Украины захватить российскую буровую установку «Крым-2» в Черном море.

«В Черном море появились фашиствующие пираты, вооруженные современным оружием НАТО на американских быстроходных военных катерах Willard Sea Force с трезубцем на борту», — отметил он.

Депутат рассказал, что военные ВС России дали противнику достойный отпор. По его словам, боевики бежали в панике, оставив своих раненых и тонущих бойцов.

Ранее сообщалось, что российские военные сорвали попытку боевиков ВСУ по захвату в Черноморье самоподъемной буровой установки «Крым-2». В МО РФ уточнили, что противник направил морских десантников на 14 катерах США Willard Sea Force. В ходе боя были потоплены 8 морских катеров и уничтожены до 80 боевиков ВСУ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В США заявили о неспособности Трампа и Харрис завершить конфликт на Украине
RS: Трамп и Харрис имеют плохое представление о конфликтах на Украине и в Газе
12 сентября 2024, 06:59

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Главный редактор журнала Responsible Statecraft Келли Влахос заявила, что кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис имеют смутное представление о конфликтах на Украине и в Газе и неспособны их разрешить.
По словам Влахос, ни один из кандидатов не представил четкую внешнеполитическую программу, а обсуждения конфликтов свелись к бессмысленным рассуждениям с некорректным использованием исторических фактов и цифр. Она также отметила, что Трамп и Харрис не понимают реальных причин противостояния между Россией и Украиной.

Дебаты кандидатов состоялись 10 сентября на телеканале ABC News, где обсуждались ключевые вопросы внешней и внутренней политики США.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что несмотря на усилия США и их союзников, Россия сохраняет свою устойчивость и продолжает отстаивать национальные интересы. По его словам, планы Вашингтона оказывают разрушительное влияние на глобальную безопасность, но в итоге не приведут к желаемым для США результатам.

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КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
«Ренхап»: КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря
12 сентября 2024, 04:59

Фото: istock/Derek Brumby

Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщает южнокорейское агентство Ренхап.
По данным агентства, ракета была неопознана и её запуск был произведен в направлении Японского моря. Информации о возможных последствиях или точных параметрах ракеты пока не поступало.

Напомним, ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область продемонстрировала, что договариваться с террористами невозможно. Посол также провел аналогию с Великой Отечественной войной, отметив, что фашизм должен быть искоренен. Он также раскритиковал США за попытки оправдать свою помощь Украине через выдуманные планы России по захвату мирового господства и абсурдные заявления о поставках оружия из Ирана, КНДР и Китая. Кроме того он раскрыл, что цель Соединённых Штатов нанести России стратегическое поражение является недостижимой.

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#ракета
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#атака
#антонов
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Пушков: Ведется подготовка общественного мнения по ударам вглубь России
Пушков: решение США может быть озвучено в течение нескольких дней
12 сентября 2024, 04:40

Фото: Минобороны РФ

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что решение США о разрешении ударов западным оружием вглубь территории России может быть принято в течение нескольких дней.
Пушков отметил, что активные обсуждения и намеки на возможность таких ударов свидетельствуют о том, что это решение готовится.

«Слишком много разговоров и намеков вокруг этой темы, чтобы был дан задний ход. Даже если оно еще не принято, кажется, что это вопрос нескольких дней. Вброс через The Guardian не случаен. Идет подготовка общественного мнения», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

11 сентября британское издание The Guardian сообщило, что власти Великобритании одобрили использование дальнобойных ракет Storm Shadow для атак на российскую территорию. Это решение стало частью широкой поддержки Украины, которую предоставляют западные союзники.

Как сообщало ИА Регнум, глава британского МИД подтвердил передачу Киеву дополнительных ракет ПВО, артиллерийских боеприпасов и бронетехники до конца 2024 года. Кроме того, премьер-министр Великобритании Кир Стармер поручил разработать план расширенной поддержки Украины, включая военные, промышленные и дипломатические меры.

Украинские силы уже используют предоставленное оружие для ударов по территории России. В конце августа посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что ВСУ применяют американские ракеты ATACMS и французско-британские Storm Shadow для атак по российским объектам.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности по территории России невозможно без поддержки космических разведывательных систем, и заявил, что страны НАТО должны осознавать серьезность таких действий.

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Антонов: власти США довольны гибелью славян по обе стороны украинского конфликта
12 сентября 2024, 03:40

kremlin

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что власти Вашингтона довольны гибелью славян на обеих сторонах украинского конфликта. По его словам, в Белом доме осведомлены о происходящем на поле боя, но сохраняют удовлетворение от потерь, так как это способствует их интересам.
Антонов отметил, что американские политики стремятся сохранить существующую систему международных отношений, где доминирует Америка.

«Понятно, что на Украине и в России продолжаются боевые действия, но в Вашингтоне открыто заявляют о своем удовлетворении этими потерями, так как это помогает поддерживать старую мировую иерархию», — отметил он.
По словам посла, утверждения о якобы масштабных планах России по захвату мира являются абсурдными. Антонов также раскритиковал заявления о поставках оружия из Ирана, КНДР и Китая, назвав их провокационными и псевдонаучными.

Ранее в интервью Антонов также затронул вопрос о поставках оружия Украине, отметив, что это только усугубляет конфликт и представляет собой «игру с огнем». Российские власти считают, что Запад, предоставляя Украине вооружение и обучая ее военные кадры, активно вовлечен в конфликт, что мешает поиску мирного решения.

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Раскрыто, как страны Запада финансируют экстремистов по всему миру, чтобы ослабить Россию
Профессор Караис: Запад финансирует экстремистские организации по всему миру
12 сентября 2024, 02:27

Фото: istock/Sergey Dolgikh

Алжирский профессор политической социологии Университета Орана Аль-Джилали Караис обвинил страны коллективного Запада в финансировании экстремистских организаций по всему миру.
В интервью РИА Новости Караис назвал Запад «лабораторией по производству терроризма», указывая на то, что западные страны используют такие методы для достижения собственных целей.

«Запад избегает прямой конфронтации с Россией и Китаем, поэтому создает очаги напряженности в разных регионах, чтобы отвлечь и ослабить армии этих стран, вовлекая их в борьбу с терроризмом», — заявил Караис.
Он добавил, что целью Запада является ослабление международных противников, таких как Китай и Россия, и создание хаоса в этих странах.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил обеспокоенность по поводу якобы поддержке России со стороны Китая в области военного производства. Салливан подчеркнул, что отношения между двумя странами переживают трудный период, в который он возложил часть ответственности на Пекин.

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#китай
#запад
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