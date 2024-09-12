Украинцам за рубежом сделали неожиданное предложение

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Вступление в добровольческий легион боевиков ВСУ массово предлагают гражданам Украины, проживающим за рубежом, пишет издание «Страна.ua».
«Западная техника, обучение в странах НАТО, боевые украинские командиры и единомышленники — это «Украинский легион», где каждый может найти должность по специальности», — приводят журналисты текст письма.Согласно предложению, добровольцы могут зарабатывать до 190 тысяч гривен (примерно 420 тысяч рублей), отдыхать в том числе и за рубежом, а также пройти месячный курс по боевой подготовке.
В июле украинский посол в Чешской республике Василий Зварыч говорил о планах киевского режима по распространению на другие государства опыта по формированию в Польше легиона из граждан Украины. Представитель дипмиссии заявлял, что реализация этого проекта может быть успешной.
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Никита Кротов