В Пентагоне смоделируют последствия ядерного взрыва в РФ и Восточной Европе

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Последствия ядерного взрыва в Восточной Европе и России смоделируют в Пентагоне, пишет РИА Новости, ссылаясь на документацию Минобороны США.
«Инженерный корпус армии США заключил контракт <...> на разработку активных исследовательских программ, сосредоточенных на моделировании воздействия ядерного оружия на сельскохозяйственные системы», — указано в документах.Предполагается смоделировать ситуацию с глобальной ядерной войной, которая приведет к ликвидации ферм сельского хозяйства. В этом поможет программное обеспечение, которое воссоздаст такую ситуацию. Стоимость контракта составит, по предварительным оценкам, 34 миллиона долларов.
Его планируется заключить лишь с одной фирмой-подрядчиком, без участия третьих сторон.
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