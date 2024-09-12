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В Пентагоне смоделируют последствия ядерного взрыва в РФ и Восточной Европе

12 сентября 2024, 12:09
Фото: istockphoto/Dennis Swanson - Studio 101 West Photography

Фото: istockphoto/Dennis Swanson - Studio 101 West Photography

Последствия ядерного взрыва в Восточной Европе и России смоделируют в Пентагоне, пишет РИА Новости, ссылаясь на документацию Минобороны США.
«Инженерный корпус армии США заключил контракт <...> на разработку активных исследовательских программ, сосредоточенных на моделировании воздействия ядерного оружия на сельскохозяйственные системы», — указано в документах.
Предполагается смоделировать ситуацию с глобальной ядерной войной, которая приведет к ликвидации ферм сельского хозяйства. В этом поможет программное обеспечение, которое воссоздаст такую ситуацию. Стоимость контракта составит, по предварительным оценкам, 34 миллиона долларов.



Его планируется заключить лишь с одной фирмой-подрядчиком, без участия третьих сторон.

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Лавров: Запад давно дал разрешение Киеву на удары дальнобойным оружием по РФ
12 сентября 2024, 12:07

Фото: сайт Кремля

Запад давно дал Киеву разрешение на удары дальнобойным оружием по территории РФ и снял все ограничения, данное решение просто пытаются подобающим образом оформить в публичном пространстве. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, визиты госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Британии Дэвида Лэмми в Киев — это инсценировка.
«У нас нет сомнений, что решение о снятии ограничений на использование дальнобойных орудий для атаки территории РФ было принято. Сейчас его пытаются покрасивее, поизящнее оформить в публичном пространстве», — пояснил Лавров.
Ранее телеканал ABC сообщал, что Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену список возможных целей на территории России для ударов дальнобойными ракетами, а также план использования такого оружия. Однако отмечалось, что решение о снятии ограничения на использование дальнобойного вооружения от США пока не было принято.

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Зеленский оценил мирный план Бразилии и КНР по урегулированию конфликта
Зеленский посчитал мирный план Бразилии и КНР деструктивным
12 сентября 2024, 11:54

Мирный план Бразилии и Китая по урегулированию конфликта на Украине является деструктивным. Об этом в беседе с журналистами Metr poles заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
«Китайско-бразильское предложение - это тоже деструктивно, это просто политическое заявление. И я говорил Луле (президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - прим. ред.), и мы передавали китайской стороне: «Давайте вместе садиться, давайте вместе разговаривать». <...> с чего вы вдруг решили, что вы должны принимать сторону России или быть где-то посередине? <...> как можно предлагать «вот наша инициатива», ничего у нас не спросив?» - сказал экс-президент Украины, чьи полномочия истекли 20 мая.
При этом, отмечают обозреватели, Зеленский уверен, что бразильская и китайская стороны якобы заранее обсуждали собственное мирное предложение с Россией.

«Мы же не дураки», — добавил Зеленский, произнеся «дураки» по-русски, хотя беседа проходила на украинском языке.

В 2019 году во время предвыборной гонки на Украине Зеленский обещал прекратить конфликт, но придя к власти, продолжил антироссийскую агрессивную риторику. После он узурпировал власть в республике, отменив выборы в связи с введением военного положения.

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Украинцам за рубежом сделали неожиданное предложение
«Страна»: украинцам за рубежом предложили вступить в добровольческий легион
12 сентября 2024, 11:11

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Вступление в добровольческий легион боевиков ВСУ массово предлагают гражданам Украины, проживающим за рубежом, пишет издание «Страна.ua».
«Западная техника, обучение в странах НАТО, боевые украинские командиры и единомышленники — это «Украинский легион», где каждый может найти должность по специальности», — приводят журналисты текст письма.
Согласно предложению, добровольцы могут зарабатывать до 190 тысяч гривен (примерно 420 тысяч рублей), отдыхать в том числе и за рубежом, а также пройти месячный курс по боевой подготовке.

В июле украинский посол в Чешской республике Василий Зварыч говорил о планах киевского режима по распространению на другие государства опыта по формированию в Польше легиона из граждан Украины. Представитель дипмиссии заявлял, что реализация этого проекта может быть успешной.

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#мир
#украина
#война
#новости
#всу
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Пранкеры Вован и Лексус вытянули неожиданные слова про Украину от главы МИД Польши
Сикорский для пранкеров под видом Порошенко: Польша не хочет защищать Украину
12 сентября 2024, 10:31

Фото: istockphoto/macky_ch

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые связались с ним под видом украинского экс-президента Петра Порошенко, заявил, что у Варшавы нет желания защищать Украину. Видео беседы с министром пранкеры опубликовали в своем телеграм-канале.
«Все изменится, если Украина, если фронт начнет рушиться, все может измениться. Но на данный момент желание это делать нулевое», — ответил он вопрос, готовы ли поляки защищать Украину.
Сикорский добавил, что сейчас активно обсуждается инициатива об уничтожении российских ракет над Украиной с территории Польши, но даже там все далеко от какого-либо консенсуса, «весьма и весьма спорно».
«И на этот счет нет никакого согласия, потому что это означало бы вступление в войну», — отметил министр.
Он также заявил, что Польша может подготовить для Украины пару бригад в 2024 или 2025 году, но польские солдаты никогда не зайдут на территорию Украины.

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#украина
#министр
#солдаты
#счёт
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Орбакайте о России: встретимся когда-нибудь в лучшей жизни
Певица Кристина Орбакайте заявила, что дала последний концерт в России
12 сентября 2024, 10:16

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Певица Кристина Орбакайте заявила, что дала последний концерт в России и пообещала встретиться с публикой «когда-нибудь в лучшей жизни». Об этом она рассказала в интервью RTVI.
«Это был мой заключительный концерт, не получилось больше проехаться по России. В общем, я решила, что мы встретимся когда-нибудь в лучшей жизни», — пояснила она.
Дочь Пугачевой, которая уже долгое время живет в США и приезжает на родину только на заработки, добавила, что всегда была рядом со своей публикой даже в самые трудные времена.
«В России всегда сложные времена, всегда дефолты, всегда какие-то проблемы — и мы это все вместе переживали с моей российской публикой», — отметила Орбакайте.
Ранее внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров впервые попал в поле зрение прессы еще в конце нулевых. Тогда поклонники звездного семейства наблюдали за скандальным разрывом Кристины Орбакайте с ее гражданским супругом, миллионером Русланом Байсаровым. Спустя много лет подросший и возмужавший Дени вновь привлек внимание общественности. Пользователи Сети заметили невероятное сходство сына Орбакайте с Максимом Галкиным*. О том, кто на самом деле является отцом чеченского внука Пугачевой — в материале редакции «Радио 1».

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Основатель Pink Floyd раскрыл, что США нужно на Украине
Экс-лидер Pink Floyd Уотерс: правительство США не волнуют жизни людей на Украине
12 сентября 2024, 08:34

Фото: iStock/Jakub Laichter

Правительство США не волнуют жизни людей на Украине, им наплевать на них, обратился к украинскому народу бывший лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью журналистке из Луганска Фаине Савенковой. По его словам, все, что волнует «американскую империю» в других странах — это обогащение «плутократов».
«Их не волнуют жизни людей в других странах, таких как Украина. Украина — другая страна. Не совершайте ошибку <…> Народ Украины наверняка должен знать, что правительству Соединенных Штатов наплевать на ваши жизни», — заявил Уотерс.
Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ценит творчество бывшего лидера рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса и то, что музыкант понимает причины спецоперации на Украине.
«Я рад, что он меня не разочаровал. Поэтому приглашаю его выступить с концертами перед участниками специальной военной операции. Уверен, наши ребята это выступление высоко оценят», — подчеркнул политик в разговоре с изданием «Аргументы и факты».
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#творчество
#украина
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Депутат ГД Ивлев назвал ВСУ пиратами за попытку захватить установку «Крым-2»
12 сентября 2024, 08:14

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В Черном море появились фашиствующие пираты. Об этом заявил депутат ГД от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, пишет РИА Новости.
Так Ивлев прокомментировал попытку Вооруженных сил Украины захватить российскую буровую установку «Крым-2» в Черном море.

«В Черном море появились фашиствующие пираты, вооруженные современным оружием НАТО на американских быстроходных военных катерах Willard Sea Force с трезубцем на борту», — отметил он.

Депутат рассказал, что военные ВС России дали противнику достойный отпор. По его словам, боевики бежали в панике, оставив своих раненых и тонущих бойцов.

Ранее сообщалось, что российские военные сорвали попытку боевиков ВСУ по захвату в Черноморье самоподъемной буровой установки «Крым-2». В МО РФ уточнили, что противник направил морских десантников на 14 катерах США Willard Sea Force. В ходе боя были потоплены 8 морских катеров и уничтожены до 80 боевиков ВСУ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В США заявили о неспособности Трампа и Харрис завершить конфликт на Украине
RS: Трамп и Харрис имеют плохое представление о конфликтах на Украине и в Газе
12 сентября 2024, 06:59

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Главный редактор журнала Responsible Statecraft Келли Влахос заявила, что кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис имеют смутное представление о конфликтах на Украине и в Газе и неспособны их разрешить.
По словам Влахос, ни один из кандидатов не представил четкую внешнеполитическую программу, а обсуждения конфликтов свелись к бессмысленным рассуждениям с некорректным использованием исторических фактов и цифр. Она также отметила, что Трамп и Харрис не понимают реальных причин противостояния между Россией и Украиной.

Дебаты кандидатов состоялись 10 сентября на телеканале ABC News, где обсуждались ключевые вопросы внешней и внутренней политики США.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что несмотря на усилия США и их союзников, Россия сохраняет свою устойчивость и продолжает отстаивать национальные интересы. По его словам, планы Вашингтона оказывают разрушительное влияние на глобальную безопасность, но в итоге не приведут к желаемым для США результатам.

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#россия
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#антонов
#трамп
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КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
«Ренхап»: КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря
12 сентября 2024, 04:59

Фото: istock/Derek Brumby

Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщает южнокорейское агентство Ренхап.
По данным агентства, ракета была неопознана и её запуск был произведен в направлении Японского моря. Информации о возможных последствиях или точных параметрах ракеты пока не поступало.

Напомним, ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область продемонстрировала, что договариваться с террористами невозможно. Посол также провел аналогию с Великой Отечественной войной, отметив, что фашизм должен быть искоренен. Он также раскритиковал США за попытки оправдать свою помощь Украине через выдуманные планы России по захвату мирового господства и абсурдные заявления о поставках оружия из Ирана, КНДР и Китая. Кроме того он раскрыл, что цель Соединённых Штатов нанести России стратегическое поражение является недостижимой.

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