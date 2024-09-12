Мирный план Бразилии и Китая по урегулированию конфликта на Украине является деструктивным. Об этом в беседе с журналистами Metr poles заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
«Китайско-бразильское предложение - это тоже деструктивно, это просто политическое заявление. И я говорил Луле (президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - прим. ред.), и мы передавали китайской стороне: «Давайте вместе садиться, давайте вместе разговаривать». <...> с чего вы вдруг решили, что вы должны принимать сторону России или быть где-то посередине? <...> как можно предлагать «вот наша инициатива», ничего у нас не спросив?» - сказал экс-президент Украины, чьи полномочия истекли 20 мая.При этом, отмечают обозреватели, Зеленский уверен, что бразильская и китайская стороны якобы заранее обсуждали собственное мирное предложение с Россией.
«Мы же не дураки», — добавил Зеленский, произнеся «дураки» по-русски, хотя беседа проходила на украинском языке.
В 2019 году во время предвыборной гонки на Украине Зеленский обещал прекратить конфликт, но придя к власти, продолжил антироссийскую агрессивную риторику. После он узурпировал власть в республике, отменив выборы в связи с введением военного положения.
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