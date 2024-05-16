Маск отреагировал на визит Путина в Китай

Фото: IStock/Виталий Тимкив
Своими действиями США стимулируют Россию, Китай, КНДР и Иран к возможному формированию альянса, считает американский предприниматель и глава SpaceX Илон Маск. Мнение об этом он высказал в социальной сети X.
Таким образом Маск отреагировал на новость о визите президента России Владимира Путина в Китай, указав, что «США толкают их к созданию альянса».
В публикации, на которую Маск сослался, утверждалось, что Китай, Россия, КНДР и Иран рассматривают возможность создания союза для противостояния Западу.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что отношения между Россией и КНР не направлены против третьих стран и строятся с учетом стремления обеспечить баланс на мировой арене.
Читайте также:
Илон Маск назвал рецепт катастрофы для США
Илон Маск назвал поражение Украины легко предсказуемым
«Украина рискует потерять Чёрное море»: Илон Маск призвал Киев к переговорам
В публикации, на которую Маск сослался, утверждалось, что Китай, Россия, КНДР и Иран рассматривают возможность создания союза для противостояния Западу.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что отношения между Россией и КНР не направлены против третьих стран и строятся с учетом стремления обеспечить баланс на мировой арене.
Читайте также:
Илон Маск назвал рецепт катастрофы для США
Илон Маск назвал поражение Украины легко предсказуемым
«Украина рискует потерять Чёрное море»: Илон Маск призвал Киев к переговорам
Артем Кузьмин