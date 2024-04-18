Илон Маск назвал поражение Украины легко предсказуемым

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Поражение Украины в конфликте с Россией — легко предсказывалось. Об этом заявил предприниматель и миллиардер Илон Маск в социальной сети Х.
Бизнесмен так отреагировал на одну из записей в соцсети, в которой пользователь опубликовал два скриншота статей информагентства Politico. У первой был заголовок: «Украина побеждает — и меняется», а у второй «Украина движется к поражению».
К скриншотам пользователь добавил комментарий: «Как все начиналось и как все обстоит сейчас».
Ранее сообщалось, что Пентагон пытается помешать российским военным пользоваться Starlink. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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К скриншотам пользователь добавил комментарий: «Как все начиналось и как все обстоит сейчас».
«Это было легко предсказать. На самом деле, я это предсказал», — прокомментировал публикацию Маск.В ответном посте автор также выразил сожаление в связи с тем, что позицию предпринимателя за такой точный прогноз подвергли критике американские СМИ.
Ранее сообщалось, что Пентагон пытается помешать российским военным пользоваться Starlink. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак