Илон Маск назвал рецепт катастрофы для США

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Попадание в Соединенные Штаты огромного числа нелегальных мигрантов является «рецептом катастрофы» для государства. С таким мнением выступил американский предприниматель Илон Маск в ходе выступления на конференции в Институте Майкла Милкена, которая проходит в городе Лос-Анджелес.
«Иммиграция огромного числа непроверенных людей — это рецепт катастрофы. Я за ускорение процесса легальной иммиграции, но также за безопасность южной границы», — заявил Маск.Бизнесмен охарактеризовал легальную иммиграцию в США как «кафкианский, долгий, странный процесс».
Он добавил, что самостоятельно побывал на границе, чтобы понять, что там происходит. Он назвал возможность «просто перемахнуть» южную границу «безумием».
Ранее Маск предупредил о высоком риске обесценивания доллара. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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