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Украине и Западу следовало согласиться на сделку с Россией в Турции, заявил американский бизнесмен Илон Маск.
Так предприниматель прокомментировал в соцсети X пост американского миллиардера Дэвида Сакса. Тот заявил, что конфликт между Россией и Украиной мог закончиться в 2022 году на переговорах в Стамбуле.
По его мнению, Киев имел шансы сохранить свою территорию при условии согласия на нейтралитет.
Как отметил Маск, теперь администрация Штатов делает вид, что ее «давняя» позиция — это урегулирование путем переговоров. Однако на самом деле они сами отказались от этой сделки.
Также из-за помощи Украине США сами испытали резкий дефицит боеприпасов, добавил он.
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По его мнению, Киев имел шансы сохранить свою территорию при условии согласия на нейтралитет.
Как отметил Маск, теперь администрация Штатов делает вид, что ее «давняя» позиция — это урегулирование путем переговоров. Однако на самом деле они сами отказались от этой сделки.
Также из-за помощи Украине США сами испытали резкий дефицит боеприпасов, добавил он.
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Алёна Самарева