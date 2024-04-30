Маск назвал последний нерешённый вопрос украинского конфликта

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Американский предприниматель и миллиардер, владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск назвал вопрос о взятии частями Вооружённых сил России Одессы последним из нерешённых в ходе украинского конфликта.
Об этом он написал на своей странице в принадлежащей ему же социальной сети X (бывший Twitter). Таким образом эксцентричный миллиардер отреагировал на пост издания Zero Hedge, в котором приводились слова главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского о значительном ухудшении положения на фронте.
Американский бизнесмен также добавил, что Россия не остановится до тех пор, пока полностью не освободит Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области.
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«Возьмет ли Россия в конечном итоге Одессу — это, на мой взгляд, единственный оставшийся вопрос», — написал Маск.
Американский бизнесмен также добавил, что Россия не остановится до тех пор, пока полностью не освободит Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области.
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Александр Бойцов