Маск назвал последний нерешённый вопрос украинского конфликта

Вооруженные силы Украины маскируют мины, пряча их в трупах собак и других животных. Об этом рассказал инструктор инженерно-саперной подготовки Центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» с позывным «Улуй» в беседе с РИА Новости.