Маск оценил покушение на Трампа

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Уйти в отставку главу Секретной службы США призвал американский бизнесмен Илон Маск, о чем написал в социальных сетях. Так предприниматель оценил покушение на бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа.
«Глава Секретной службы и начальник этого подразделения (которое отвечало за охрану митинга — прим. ред.) должны уйти в отставку», — сказано в публикации.
Во время предвыборной речи Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, в результате которой кандидат в президенты схватился за окровавленное ухо. Полиция и охранники тут же прикрыли политика.
В китайском МИДе Трампу передали сочувствие от председателя КНР Си Цзиньпина. Действующий президент США Джо Байден, по его словам, молится за Трампа. Ведется расследование инцидента.
Читайте также:
В США раскрыли, что произойдет после покушения на Трампа
В сети появилось первое видео с Трампом после покушения
В Конгрессе США начали расследование о покушении на Трампа
Никита Кротов