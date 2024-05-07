Маск поддержал идею писателя Кинга о поединке Путина с Зеленским

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Американский миллиардер Илон Маск поддержал идею писателя Стивена Кинга о поединке президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X. Маск подписал словом «недооценивается» пост писателя, где тот заявил, что «Путин и Зеленский должны уладить свои разногласия один на один». Как отметил предприниматель, такой способ решения споров имеет смысл.
Ранее он отреагировал на решение Штатов и Украины в отношении России.
Маск согласился с американским миллиардером Дэвидом Саксом, заявившем, что конфликт между странами мог завершиться в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле. Если бы Украина выбрала нейтралитет, то сумела бы сохранить свои территории.
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Ранее он отреагировал на решение Штатов и Украины в отношении России.
Маск согласился с американским миллиардером Дэвидом Саксом, заявившем, что конфликт между странами мог завершиться в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле. Если бы Украина выбрала нейтралитет, то сумела бы сохранить свои территории.
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Алёна Самарева