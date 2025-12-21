Маск поддержал слова главы нацразведки США о ситуации вокруг Украины
Илон Маск заявил о саботаже мирных инициатив Дональда Трампа по Украине
Американский предприниматель Илон Маск согласился с заявлением главы национальной разведки США Тулси Габбард о том, что так называемое «глубинное государство» и лояльные ему СМИ пытаются помешать усилиям Дональда Трампа по достижению мира на Украине. Свою позицию Маск выразил в соцсети X.
Ранее Габбард написала, что «ястребы из глубинного государства и их пропагандистские СМИ вновь пытаются подорвать усилия президента Трампа по достижению мира на Украине». В ответ Маск лаконично поддержал ее точку зрения.
«Именно», — написал он.На этом фоне напомнили и о недавней публикации Reuters. 20 декабря агентство со ссылкой на шесть источников в американской разведке сообщило, что, по их утверждению, президент России Владимир Путин якобы намерен «захватить всю Украину и вернуть части Европы, ранее входившие в состав СССР», включая страны Балтии.