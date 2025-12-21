Маск поддержал слова главы нацразведки США о ситуации вокруг Украины

21 декабря 2025, 12:22

Илон Маск заявил о саботаже мирных инициатив Дональда Трампа по Украине

Илон Маск и Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Американский предприниматель Илон Маск согласился с заявлением главы национальной разведки США Тулси Габбард о том, что так называемое «глубинное государство» и лояльные ему СМИ пытаются помешать усилиям Дональда Трампа по достижению мира на Украине. Свою позицию Маск выразил в соцсети X.





Ранее Габбард написала, что «ястребы из глубинного государства и их пропагандистские СМИ вновь пытаются подорвать усилия президента Трампа по достижению мира на Украине». В ответ Маск лаконично поддержал ее точку зрения.





«Именно», — написал он.