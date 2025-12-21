В Кремле уточнили ситуацию с возможным разговором Путина и Трампа

21 декабря 2025, 12:06

Песков заявил, что звонок Путина и Трампа пока не запланирован

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном телефонном разговоре Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.





Отвечая на вопрос журналиста ТАСС, он отметил, что на данный момент такого контакта в рабочем графике главы государства нет.





«Пока нет в графике, но при необходимости он может быть быстро организован», — пояснил представитель Кремля.