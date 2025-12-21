В Кремле уточнили ситуацию с возможным разговором Путина и Трампа
Песков заявил, что звонок Путина и Трампа пока не запланирован
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном телефонном разговоре Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.
Отвечая на вопрос журналиста ТАСС, он отметил, что на данный момент такого контакта в рабочем графике главы государства нет.
«Пока нет в графике, но при необходимости он может быть быстро организован», — пояснил представитель Кремля.Песков также добавил, что Кремль проинформирует общественность в случае, если Владимир Путин решит поздравить Дональда Трампа с Рождеством.
Последний телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся в октябре — за день до встречи американского президента с Владимиром Зеленским. Инициатором звонка тогда выступила российская сторона, беседа длилась более двух с половиной часов и, по сообщениям западных СМИ, стала неожиданностью для украинского лидера.